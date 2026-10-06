Αν Χάθαγουεϊ και Ζεντάγια γράφουν ιστορία στο cinema: Το ασύλληπτο ρεκόρ που πέτυχαν μόλις σε μια χρονιά

Όποιος είπε, ότι οι γυναίκες ηθοποιοί είναι λιγότερο ικανές από τους άνδρες συναδέλφους τους, ας ακούσει αυτό: Ζεντάγια και Αν Χάθαγουεϊ κατάφεραν να έχουν τρεις ταινίες στην κορυφή μέσα στην ίδια χρονιά.

Οι γυναίκες το 2026 είναι αυτόνομες, ανεξάρτητες, κατέχουν ισχυρές θέσεις, ίδια δικαιώματα και λαμβάνουν ίσες απολαβές με τους άνδρες συναδέλφους τους στον επαγγελματικό τομέα. Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραπάνω πρόταση θα έπρεπε να είναι απόλυτα αληθής, δίχως την παραμικρή εξαίρεση.

Δυστυχώς, σε πρακτικό επίπεδο, οι φυλετικές διακρίσεις εξακολουθούν να βαραίνουν την κοινωνία, με τους άνδρες να βρίσκονται, πολλές φορές, ένα βήμα μπροστά από τις γυναίκες, καθώς τους δίνεται απλόχερα ο χώρος. Το ότι τυγχάνουν περισσότερης εμπιστοσύνης, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και πιο ικανοί.

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