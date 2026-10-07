Ηλιούπολη: Το «αντίο» στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς μετά από σύντομη νοσηλεία στον «Ερυθρό Σταυρό».

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε χθες η εξόδιος ακολουθία της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η άτυχη εκπαιδευτικός νοσηλεύτηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όμως οι βλάβες που είχαν προκληθεί στον οργανισμό της μετά την ανακοπή που υπέστη, ήταν ανεπανόρθωτες και παρότι επανήλθε μετά από ΚΑΡΠΑ, δεν τα κατάφερε βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της και σύσσωμη τη σχολική κοινότητα της Ηλιούπολης.

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