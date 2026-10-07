To δείπνο του Ρούμπιο με θέα την Ακρόπολη, το όχι της Φον ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη και ο δρόμος που χάραξε ο Ναύαρχος

Στο επίκεντρο της ημέρας (07/10) η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα ενώ ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει το «όχι» της Κομισιόν για οριζόντιες επιδοτήσεις.

Κεντρικό πρόσωπο της ημέρας θα είναι βεβαίως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει πρόγραμμα στο υπουργείο Εξωτερικών, μένει στο ξενοδοχείο Konrad, πάει μετά να μιλήσει στην Πνύκα και στο τέλος στο Μαξίμου να δει τον Μητσοτάκη.

Ως προς τα του προγράμματος, να σας πω ότι έχει προβλεφθεί και δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο του Συντάγματος και συγκεκριμένα στο εντυπωσιακό Tudor Hall του King George που έχει θέα-πιάτο όλη την Αθήνα. Στο δείπνο προφανώς θα είναι ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης με το team του ΥΠΕΞ που χειρίστηκε τα του στρατηγικού διαλόγου και η ομάδα του Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το νούμερο 2 της πρεσβείας Τζόσουα Χακ κλπ.

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