Βενιζέλος και Καραμανλής: Δύο βασιλιάδες, δύο διορισμοί και η ιστορική σύμπτωση της 6ης Οκτωβρίου

Μία ημέρα σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου, με διαφορά 45 χρόνια, Ελευθέριος Βενιζέλος και Κωνσταντίνος Καραμανλής διορίστηκαν για πρώτη φορά πρωθυπουργοί της χώρας.

Παίζει «παιχνίδια» η ζωή ακόμα και στην ιστορία και στην πολιτική; Ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι «κυρίως στην ιστορία και στην πολιτική». Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως αυτό που συνδέει τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι κάτι πραγματικά απίθανο και (πέρα όλων των άλλων) δείχνει το πόσο ρευστή ήταν η πολιτική ζωή του τόπου μερικές δεκαετίες πίσω.

Στις 6 Οκτωβρίου 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ορκίστηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. Στις 6 Οκτωβρίου 1955, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίστηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας!

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