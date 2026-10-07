«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη

Η συμπερίληψη γίνεται πραγματικότητα όταν κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να συμμετέχει χωρίς αποκλεισμούς.

Ο αθλητισμός έχει τη μοναδική δύναμη να δημιουργεί τέτοιες ευκαιρίες, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών εμπειριών και ικανοτήτων μέσα από αξίες όπως η συνεργασία, ο σεβασμός και η αποδοχή. Για τον λόγο αυτό, η Nestlé και ο NESCAFÉ® προωθούν την προσβασιμότητα μέσω του αθλητισμού, στηρίζοντας έμπρακτα τα τελευταία τρία χρόνια την ομάδα ΚΥΔΩΝ Special Team.

Η συνεργασία με την ΚΥΔΩΝ Special Team

Η ομάδα ΚΥΔΩΝ Special Team είναι μια ομάδα μπάσκετ παιδιών και εφήβων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, την οποία έχει δημιουργήσει ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής, Νίκος Οικονόμου. Μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού, η ομάδα έχει στόχο να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής σε ένα περιβάλλον αποδοχής και συνεργασίας.

Ένας αγώνας που κερδίζουν όλοι!

Στον αθλητισμό υπάρχουν στιγμές που οι μεγαλύτερες νίκες δεν καταγράφονται στον πίνακα του σκορ, αλλά στις σχέσεις που χτίζουμε, στις προκαταλήψεις που ξεπερνάμε και στις ευκαιρίες που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια τέτοια μεγάλη νίκη σημειώθηκε στον εργοστάσιο καφέ της Nestlé στα Οινόφυτα όπου μέρος του χώρου διαμορφώθηκε σε γήπεδο μπάσκετ για να φιλοξενήσει έναν ξεχωριστό αγώνα συμπερίληψης. Με σύνθημα «Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι», τα παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και τα παιδιά των εργαζομένων της Nestlé μπήκαν στο γήπεδο όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως συμπαίκτες σε ένα κοινό μήνυμα αποδοχής, σεβασμού και ισότιμης συμμετοχής.

Οι φωνές από την εξέδρα, τα χαμόγελα μετά από κάθε καλάθι και η αυθόρμητη χαρά των παιδιών δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Ήταν μια ημέρα που θύμισε σε όλους ότι όταν δημιουργούμε χώρο για τη διαφορετικότητα, η κοινωνία μας γίνεται πιο δυνατή, πιο ανοιχτή και πιο ανθρώπινη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της άμεσης σύνδεσής της εταιρίας με την τοπική κοινωνία. Η ΚΥΔΩΝ Special Team, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του συλλόγου Ερμής Σχηματαρίου, δραστηριοποιείται στη Βοιωτία και την Εύβοια, περιοχές που βρίσκονται κοντά στο εργοστάσιο καφέ της Nestlé στα Οινόφυτα. Με αυτόν τον τρόπο, η στήριξη της εταιρείας επιστρέφει στην κοινότητα μέσα από δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η δέσμευση του καφέ NESCAFÉ®

Για περισσότερα από 85 χρόνια, ο NESCAFÉ® φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές που μοιράζονται γύρω από έναν καφέ. Από μια ζεστή κούπα νες μέχρι ένα παγωμένο ποτήρι NESCAFÉ® Frappé με φίλους, ο καφές αποτελεί σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και σύνδεσης. Με την ίδια φιλοσοφία, η μάρκα υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να έχει ισότιμη θέση στην κοινωνία και πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες. Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια, έχει δεσμευτεί να στηρίζει τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και να αναπτύσσει δράσεις που προάγουν την συμπερίληψη.

Μέσα από πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, ο NESCAFÉ® υπενθυμίζει ότι η απόλαυση μιας κούπας καφέ μπορεί να συνδέεται με κάτι μεγαλύτερο: με την προσπάθεια να χτίσουμε μια κοινωνία όπου οι ευκαιρίες, η συμμετοχή και η αποδοχή είναι δικαίωμα όλων. Και όταν αυτό συμβαίνει, δεν κερδίζουν μόνο όσοι βρίσκονται στο γήπεδο. Κερδίζουμε όλοι.