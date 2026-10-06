Η άγνωστη απεργία εργατών το 1945 που ανάγκασε το Χόλιγουντ να «κατεβάσει ρόλα»

Μια απεργία των εργατών το 1945 έμελλε να «παγώσει» την κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ, αλλά και να την αλλάξει μια για πάντα.

Οι συγκρούσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στο Χόλιγουντ δεν είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε στην εποχή των απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών, αλλά ταυτίζεται σχεδόν με τις απαρχές της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Μια από τις πιο ματωμένες σελίδες της ιστορίας της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας αποτελεί και η 5η Οκτώβρη του 1945, έξω από τις πύλες των στούντιο της Warner Bros στη Καλιφόρνια.

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