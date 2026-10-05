Αγόρασε ένα energy drink στην φοιτητική του εστία στην Ουγγαρία και κατέληξε με 2.000 «θεματικά» κουτάκια και παγκόσμιο ρεκόρ

Ένα energy drink που αγόρασε ως φοιτητής το 2008 ήταν η αρχή μιας συλλογής 2.000 κουτιών, που χάρισε στον Γκέργκο Μπόρμπεϊ το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness.

Ο Γκέργκο Μπόρμπεϊ μετακόμισε το 2008 στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας για τις σπουδές του. Λίγες ημέρες μετά την εγκατάστασή του στη φοιτητική εστία, μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα τον οδήγησε σε ένα μικρό κατάστημα της περιοχής.

Ήθελε κάτι κρύο και ανθρακούχο, όμως στο ψυγείο υπήρχε μόνο ένα ενεργειακό ποτό, μια επιλογή που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ, το αγόρασε, του άρεσε και άρχισε να δοκιμάζει και άλλα. Εκείνη την εποχή, η ποικιλία ήταν πολύ μικρότερη από τη σημερινή, τόσο σε μάρκες όσο και σε γεύσεις. Τα περισσότερα είχαν την κλασική γεύση tutti-frutti, είτε με ζάχαρη είτε χωρίς. Τα κουτάκια άρχισαν σταδιακά να συσσωρεύονται στο δωμάτιό του. Κάποια στιγμή αποφάσισε να τα πάει για ανακύκλωση. Όμως, καθώς τα ξεχώριζε, άλλαξε γνώμη. Κράτησε από ένα διαφορετικό κουτάκι και τα τοποθέτησε σε ένα ράφι. Ήταν περίπου 15 και, όπως εξηγεί, έδειχναν όμορφα μαζί και έδιναν λίγο χρώμα στο κατά τα άλλα απλό φοιτητικό δωμάτιο.

Η συλλογή άρχισε να μεγαλώνει

Το 2010, σε ένα ταξίδι του, ο Γκέργκο επισκέφθηκε ένα σούπερ μάρκετ στην Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας και εντόπισε ένα energy drink που δεν είχε στη συλλογή του. Το αγόρασε, το πήρε μαζί του στην Ουγγαρία και πλέον είχε 20 διαφορετικά κουτάκια. Καθώς δεν του άρεσε ο καφές, τα energy drinks έγιναν επίσης η πηγή καφεΐνης του κατά τις ξενύχτες των φοιτητικών του χρόνων. Με τα χρόνια, όμως, το ενδιαφέρον του ξεπέρασε τα ίδια τα ποτά. Άρχισε να αναζητά διαφορετικές γεύσεις, μάρκες και σχέδια στα κουτάκια. Πολλά από αυτά είχαν εικονογράφηση εμπνευσμένη από βιντεοπαιχνίδια, ταινίες, αθλητισμό ή διάσημα πρόσωπα. Τα ταξίδια του στην Ιαπωνία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης τον έφεραν επίσης σε επαφή με άλλους συλλέκτες.

Ανάμεσα στα αγαπημένα του αντικείμενα είναι ένα που έχει ενσωματωμένο καλαμάκι. Το παλαιότερο κουτάκι της συλλογής του είναι ένα από το 1994, το οποίο, όπως λέει, μοιάζει περισσότερο με μεταλλική κονσέρβα τροφίμων παρά με τα σημερινά energy drinks. Ιδιαίτερη θέση έχουν και τα κουτάκια που αγόρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιαπωνία για τον μήνα του μέλιτος.

Αγαπημένο του είναι ένα ιαπωνικό με θέμα το Chainsaw Man, καθώς συνδυάζει την Ιαπωνία, τα anime και τη συλλογή energy drinks, ενώ συνδέεται και με μια προσωπική ανάμνηση. Στα πιο ασυνήθιστα ευρήματά του περιλαμβάνεται ένα ιαπωνικό energy drink με την ονομασία Alien, το οποίο κυκλοφορεί σε γυάλινο μπουκάλι αντί για κουτάκι, αλλά και οκτώ διαφορετικές εκδοχές της σειράς Michael Jackson Mystery από τη δεκαετία του 1990. Έχει επίσης ένα παλιό Guarana energy drink που είχε παραχθεί στη Γιουγκοσλαβία, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς η χώρα πλέον δεν υπάρχει.

Πως έφτασε στο παγκόσμιο ρεκόρ

Σήμερα η συλλογή έχει ξεπεράσει τα 2.000 κουτάκια και η αποθήκευσή τους αποτελεί πλέον πραγματική πρόκληση. Περίπου 900 από αυτά είναι στερεωμένα στην κεκλιμένη οροφή της σοφίτας του σπιτιού του, με μικρά κομμάτια ταινίας τύπου hook-and-loop, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε ράφια. Αν και πολλά από τα κουτάκια δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική αξία, ο Γκέργκο εκτιμά ότι τα παλαιότερα, σπανιότερα και πιο ασυνήθιστα αντικείμενα ανεβάζουν τη συνολική αξία της συλλογής μεταξύ 10.000 και 35.000 ευρώ.

Για τον ίδιο, πάντως, η προσωπική αξία είναι πολύ μεγαλύτερη, λόγω των αναμνήσεων που συνδέονται με τα αντικείμενα. Έχει πιει το περιεχόμενο σχεδόν όλων των energy drinks που διαθέτει και αγαπά ιδιαίτερα τις γεύσεις εσπεριδοειδών. Κάποια στιγμή, μάλιστα, βρέθηκε μπροστά σε ένα energy drink με γεύση καυτερής σάλτσας, για το οποίο δεν είναι σίγουρος αν θα δοκίμαζε ξανά.

Το 2025, καθώς σκεφτόταν την ανακαίνιση του σπιτιού του και αναρωτιόταν πού θα μπορούσε να χωρέσει όλα αυτά τα κουτάκια, του πέρασε από το μυαλό μια απλή ερώτηση, μήπως είχε τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο; Η κόρη του έγινε, όπως εξηγεί, η πραγματική του motivation για να προσπαθήσει να κατακτήσει το ρεκόρ. Ήθελε κάποια στιγμή να ανοίξει ένα βιβλίο των Guinness World Records, να δει μέσα τον πατέρα της και να αισθανθεί περήφανη γι' αυτόν.

Η διαδικασία δεν ήταν καθόλου απλή

Χρειάστηκαν εκατοντάδες ώρες δουλειάς, κάθε κουτάκι έπρεπε να καταγραφεί και να φωτογραφηθεί ξεχωριστά, να δημιουργηθεί πλήρης κατάλογος και να τεκμηριωθεί η προσπάθεια για την επίσημη καταγραφή του ρεκόρ. Μεγάλο μέρος της δουλειάς έγινε τα βράδια, αφού η οικογένεια έβαζε την κόρη του για ύπνο. Στις 9 Απριλίου, ο Γκέργκο Μπόρμπεϊ επιβεβαιώθηκε ως κάτοχος του τίτλου Guinness World Records για τη μεγαλύτερη συλλογή κουτιών energy drinks. Η σύζυγός του, όπως λέει, δεν τον βοήθησε μόνο πρακτικά, αλλά τον στήριξε και στις δύσκολες στιγμές, όταν πίστευε ότι δεν θα κατάφερνε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Τελικά, το επίσημο πιστοποιητικό έφτασε στα χέρια του και, όπως παραδέχεται, όλη η προσπάθεια άξιζε τον κόπο.

Ο Γκέργκο δεν σχεδιάζει να κυνηγήσει κάποιο άλλο ρεκόρ Guinness. Θέλει, όμως, να συνεχίσει να μεγαλώνει τη συλλογή του. Το μεγαλύτερο όνειρό του είναι να δημιουργήσει κάποια στιγμή μια έκθεση ή ένα μουσείο energy drinks, όπου το κοινό θα μπορεί να βλέπει τη δική του συλλογή μαζί με αντικείμενα άλλων συλλεκτών. Για τον ίδιο, το ρεκόρ Guinness δεν αποτελεί το τέλος της συλλογής, αλλά ένα σημαντικό ορόσημο. Και δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί, όταν αγόραζε εκείνο το πρώτο κουτάκι το 2008, ότι κάποια χρόνια αργότερα θα είχε 2.000 energy drinks και ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

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