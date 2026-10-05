Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα
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Η επιστολή του Μητροπολίτη Δράμας που δηλώνει άγνοια, το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τι υποστηρίζουν οι Βούλγαροι και η πολιτική κόντρα.
Η Σόφια υποδέχτηκε το Σάββατο τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ, ωστόσο η πολιτικοεκκλησιαστική κόντρα για τη συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας συνεχίζεται σε όλους τους τόνους.
Σχετικά με τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε πως εκείνος είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κειμήλια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντ΄αυτού «σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς».
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