Κομισιόν: Δραματική προειδοποίηση για τις τιμές ενέργειας - «Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας»
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Σε δραματικούς τόνους ήταν η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, αναφορικά με την απόφαση των G7, απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.
Όπως είπε χαρακτηριστικά η Άννα - Κάισα Ίτκονεν, αναμένεται πολύ δύσκολος χειμώνας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
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