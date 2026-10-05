Κομισιόν: Δραματική προειδοποίηση για τις τιμές ενέργειας - «Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας»

«Προτεραιότητά μας η προστασία των νοικοκυριών».

Σε δραματικούς τόνους ήταν η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, αναφορικά με την απόφαση των G7, απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Άννα - Κάισα Ίτκονεν, αναμένεται πολύ δύσκολος χειμώνας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.

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