Το μυστηριώδες ραδιοσήμα από πλανήτη έξω από το Ηλιακό Σύστημα: Τι ακριβώς εντόπισαν οι επιστήμονες

Ένα παράξενο ραδιοσήμα που ανιχνεύθηκε στο βαθύ διάστημα οδήγησε τους αστρονόμους σε μια πρωτοφανή ανακάλυψη για έναν μακρινό εξωπλανήτη.

Για πρώτη φορά, αστρονόμοι αναφέρουν πως εντόπισαν ραδιοεκπομπή που φαίνεται να προέρχεται απευθείας από πλανήτη που δεν βρίσκεται στο Ηλιακό Σύστημα.

Το όνομά του είναι Beta Pictoris b, ένας γιγάντιος εξωπλανήτης σε απόσταση περίπου 63 έτη φωτός από τη Γη με μάζα περίπου 12 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία.

Ένα «σήμα» από 63 έτη φωτός μακριά που δεν είναι μήνυμα εξωγήινων

Αυτό που εντόπισαν οι ερευνητές με το ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT στη Νότια Αφρική ήταν επαναλαμβανόμενες, έντονα κυκλικά πολωμένες ραδιοεκπομπές σε συχνότητες από 0,85 έως 3,5 GHz. Το σημαντικό δεν είναι πως ανιχνεύτηκαν ραδιοκύματα, αλλά ότι η θέση της πηγής της εκπομπής αντιστοιχεί στον ίδιο τον πλανήτη και όχι στο άστρο του.

Οι επιστήμονες δεν υποστηρίζουν πως το «σήμα» προέρχεται από εξωγήινους. Η εξήγηση που δίνουν, είναι η εξής: «Πρόκειται για φυσική ραδιοεκπομπή που συνδέεται με το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Παρόμοιες ραδιοεκπομπές παρατηρούνται και σε πλανήτες του δικούς μας Ηλιακού Συστήματος, όπως ο Δίας».

Η πραγματική σημασία της ανακάλυψης του ραδιοσήματος

Η συγκεκριμένη μορφή ραδιοεκπομπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «ανιχνευτής» του μαγνητικού πεδίου ενός πλανήτη. Οι ερευνητές τα αποδίδουν στον λεγόμενο μηχανισμό electron cyclotron maser, μια διαδικασία κατά την οποία ενεργητικά ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο και παράγουν ραδιοκύματα. Η υψηλότερη συχνότητα στην οποία παρατηρείται η εκπομπή συνδέεται με την ένταση του μαγνητικού πεδίου στην περιοχή όπου παράγεται η ακτινοβολία.

Με βάση αυτή την ερμηνεία, οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι το μαγνητικό πεδίο στην περιοχή εκπομπής είναι τουλάχιστον περίπου 1,25 kG. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακά ισχυρό πεδίο, αν και οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για κατώτατο όριο στην περιοχή παραγωγής της ακτινοβολίας και όχι για άμεση μέτρηση ολόκληρου του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη.

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