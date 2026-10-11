Και όμως, δεν είναι τόσο κακές: 11 συνήθειες που η επιστήμη... αθωώνει

Πολλές από τις συνήθειες που έχουμε μάθει να θεωρούμε «κακές» για την υγεία μας, ίσως τελικά δεν είναι και τόσο επιβλαβείς όσο νομίζουμε.

Παραλείπεις το πρωινό; Πίνεις ενεργειακό ποτό; Τρως γλουτένη; Μέχρι πρότινος πιστεύαμε πως κάτι τέτοιες συνήθειες είναι κακές για την υγεία μας, αλλά μία νέα επιστημονική έρευνα μας αποδεικνύει πως, ίσως, κάναμε λάθος.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως κάτι που θεωρείται ανθυγιεινό γίνεται αυτόματα καλό. Η ποσότητα, η συχνότητα και ο οργανισμός κάθε ανθρώπου, παίζουν σημαντικό ρόλο.

11 «κακές» συνήθειες που μπορεί τελικά να μην είναι τόσο κακές

1. Να παραλείπετε το πρωινό

Το πρωινό δεν είναι απαραίτητα υποχρεωτικό για όλους. Έρευνες έχουν δείξει πως η περιστασιακή παράλειψη γευμάτων, στο πλαίσιο της διαλειμματικής νηστείας, μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να χάσουν ευκολότερα βάρος. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως το πρωινό είναι κάτι «κακό» ή ότι αυτός ο τρόπος διατροφής ταιριάζει σε όλους.

2. Να πίνετε καφέ

«Μην πίνεις καφέδες, σε πειράζουν στα νεύρα», ακούμε συχνά και νομίζουμε πως η κατανάλωσή του είναι κάτι το επιβλαβές. Μελέτες έχουν συνδέσει την, με μέτρο, κατανάλωσή του με οφέλη για την υγεία, μεταξύ άλλων χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων παθήσεων και καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία.

Το βασικό είναι να μην το παρακάνουμε με την καφεΐνη γενικότερα. Ως γενικό όριο, για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, αναφέρονται έως περίπου 400 mg την ημέρα.

3. Να τρώτε ολόκληρα αυγά

Για χρόνια τα αυγά είχαν αποκτήσει κακή φήμη λόγω της χοληστερόλης τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν πως για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους η κατανάλωση αυγών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής δεν φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τη χοληστερόλη στο αίμα. Παράλληλα, ο κρόκος περιέχει σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, ενώ το αυγό συνολικά αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης και βοηθά στον κορεσμό. Τα ασπράδια αφήστε τα για τους διαιτητικούς!

4. Να τρώτε λιπαρές τροφές

Η παλιότερη αντίληψη ότι όλα τα λιπαρά πρέπει να αποφεύγονται έχει πλέον αλλάξει. Δεν είναι όλα τα λίπη ίδια και τα λεγόμενα «καλά» λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στους ξηρούς καρπούς, τα ψάρια και το αβοκάντο, αποτελούν σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης αποχή από τα λιπαρά, αλλά η επιλογή των σωστών πηγών και η κατανάλωσή τους με μέτρο.

5. Να χρησιμοποιείτε τα social media

Η συχνή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συχνά παρουσιάζεται ως κάτι αποκλειστικά αρνητικό. Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Έρευνα σε περισσότερους από 120.000 Βρετανούς εφήβους είχε δείξει πως η μέτρια χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας δεν ήταν επιβλαβής για τη μεγάλη πλειονότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούσε να προσφέρει κοινωνική σύνδεση και συναισθηματική υποστήριξη.

6. Να πίνετε ένα ενεργειακό ποτό

Τα ενεργειακά ποτά δεν είναι απαραίτητα τόσο «καταστροφικά» όσο συχνά παρουσιάζονται, όμως χρειάζεται προσοχή κυρίως λόγω της καφεΐνης και, σε αρκετές περιπτώσεις, της μεγάλης ποσότητας ζάχαρης.

Ένα ενεργειακό ποτό χωρίς ζάχαρη μπορεί να περιέχει περίπου 80 mg καφεΐνης, ποσότητα που από μόνη της δεν θεωρείται υπερβολική για έναν υγιή ενήλικα. Το πρόβλημα προκύπτει κυρίως όταν καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ή συνδυάζονται με άλλες πηγές καφεΐνης.

7. Να πίνετε περιστασιακά κρασί

Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ έχει στο παρελθόν συνδεθεί σε ορισμένες μελέτες με πιθανά οφέλη, μεταξύ άλλων για τη γνωστική λειτουργία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το κρασί είναι «υγιεινό» ή ότι κάποιος που δεν πίνει πρέπει να αρχίσει να πίνει. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι πιο επιφυλακτική, καθώς ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να συνδέονται με κινδύνους για την υγεία.

8. Να έχετε ενεργές τις ειδοποιήσεις

Μπορεί να θεωρούμε ότι οι συνεχείς ειδοποιήσεις από το κινητό αυξάνουν το άγχος μας, όμως τα δεδομένα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Μάλιστα, σε μία μελέτη η πλήρης απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων συνδέθηκε με περισσότερο στρες, ενώ οι συμμετέχοντες που λάμβαναν τις ειδοποιήσεις συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ανέφεραν καλύτερη διάθεση και λιγότερο άγχος. Ίσως, λοιπόν, το πρόβλημα να μην είναι οι ειδοποιήσεις αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις διαχειριζόμαστε.

9. Να αποφεύγετε τις πολύωρες προπονήσεις

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να περνάτε δύο ώρες στο γυμναστήριο για να γυμναστείτε αποτελεσματικά. Οι προπονήσεις υψηλής έντασης με μικρή διάρκεια, γνωστές ως HIIT, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τη φυσική κατάσταση και την καρδιαγγειακή υγεία σε λιγότερο χρόνο.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες προπονήσεις δεν είναι χρήσιμες, αλλά ότι ακόμη και μια σύντομη και σωστά σχεδιασμένη άσκηση μπορεί να έχει αποτέλεσμα.

10. Να τρώτε γλουτένη

Για τους περισσότερους ανθρώπους η γλουτένη δεν αποτελεί πρόβλημα. Εξαίρεση αποτελούν όσοι πάσχουν από κοιλιοκάκη ή έχουν συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη να την αποφεύγουν.

Το φούσκωμα ή η δυσφορία που αισθάνονται κάποιοι μετά την κατανάλωση τροφών με γλουτένη μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σχετίζεται και με άλλα συστατικά των επεξεργασμένων τροφίμων που καταναλώνονται μαζί της. Επομένως, μια διατροφή χωρίς γλουτένη δεν είναι αυτομάτως πιο υγιεινή.

11. Να παίρνετε έναν υπνάκο

Ο μεσημεριανός ύπνος δεν είναι απαραίτητα ένδειξη τεμπελιάς. Ειδικά όταν κάποιος έχει στερηθεί ύπνο, ένα power nap μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ανακάμψει και να βελτιώσει την εγρήγορση και τη συγκέντρωση. Μάλιστα, ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να προσφέρει οφέλη που σχετίζονται ακόμη και με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.