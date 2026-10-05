«To ΑΙ μπορεί να μας εξαλείψει αλλά δεν θα το κάνει»: Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη εξηγεί πως μπορούμε να το αποτρέψουμε

Από το πληροφοριακό σύστημα μέχρι κρίσιμες υποδομές, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και περισσότερες δυνατότητες, προκαλώντας παράλληλα συζητήσεις για τα όρια και τον έλεγχό της

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, προκαλώντας παράλληλα προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Μάρκους Μούρεϊ, υποστηρίζει ότι οι προειδοποιήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν από κοντά την ανάπτυξη των συστημάτων AI πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να γνωρίζει σήμερα αν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. «To AI είναι τόσο ισχυρή που μπορεί μακροπρόθεσμα να εξαφανίσει την ανθρωπότητα, αλλά αν τη διαχειριστούμε σωστά δεν θα το κάνει», ανέφερε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει την τεχνητή νοημοσύνη»

Αφορμή για αυτή τη νέα συζήτηση αποτέλεσε μια δημόσια τοποθέτηση από τον Geoffrey Irving, πρώην εργαζόμενο της Open AI, ο οποίος εκτίμησε ότι υπάρχει μια πιθανότητα έως και 50%, το ανθρώπινο είδος να οδηγηθεί σε καταστροφή εξαιτίας της ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που θα εξελιχθούν να είναι εξυπνότερα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις που θα παρθούν στα επόμενα δύο έως δέκα χρόνια θα είναι καθοριστικές για την έκβαση αυτού του ισχυρισμού.

Ο Μούρεϊ υποστηρίζει υποστηρίζει από την μεριά του ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Σημειώνει επίσης ότι πολλά κρίσιμα συστήματα, από την υγεία μέχρι στρατιωτικές υποδομές, βασίζονται σήμερα σε ηλεκτρονικά και δικτυωμένα συστήματα. Παράλληλα, περιγράφει την ανάπτυξη του AI ως εκθετική, επισημαίνοντας ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον για την ανάπτυξη νέου λογισμικού. «Το AI χτίζει AI. Τι θα κατασκευαστεί λοιπόν; Θα δημιουργηθούν πράγματα για το δικό μας καλό ή για το καλό κάποιων άλλων;» διερωτήθηκε.

Η ανάγκη για ύπαρξη κανόνων

Ο ειδικός εκτιμά ότι το AI μπορεί στο μέλλον να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν οδηγεί αναγκαστικά σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. «Είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι», ανέφερε, σχολιάζοντας το γεγονός ότι αρκετοί ερευνητές και άνθρωποι που έχουν εργαστεί στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων AI έχουν εκφράσει ανησυχίες.

Κατά τον ίδιο, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι ρυθμίσεις και ο τρόπος με τον οποίο θα ελεγχθεί η τεχνολογία, ώστε η ανάπτυξή της να γίνει με τρόπο που θα περιορίζει τους πιθανούς κινδύνους. «Πρέπει να ακούσουμε όσους έχουν προειδοποιήσει και να δράσουμε με βάση τις γνώσεις τους ότι τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν τόσο άσχημα, αν δεν λάβουμε μέτρα», τόνισε.

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