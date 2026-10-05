Τι είναι η τάση Nonnamaxing που εξαπλώνεται στην Gen Z μέσα από το TikTok

Ο όρος Nonnamaxing είναι σύνθετος και προκύπτει από τη σύνθεση του ιταλικού nonna (γιαγιά) και την κατάληξη maxing (από το maximum).

Παράλληλα με τους Grandfluencers, δηλαδή τους ηλικιωμένους influencers που γίνονται viral προβάλλοντας έναν πιο αυθεντικό τρόπο ζωής στα social media, μια νέα τάση εξαπλώνεται μέσω του TikTok φέρνοντας ξανά τις γιαγιάδες της διπλανής πόρτας στο προσκήνιο. Η νέα τάση την οποία υιοθετούν μαζικά οι νέες και οι νέοι της Gen Z λέγεται Nonnamaxing.

Ο όρος είναι σύνθετος και προκύπτει από τη σύνθεση του ιταλικού nonna (γιαγιά) και την κατάληξη maxing (από το maximum) που χρησιμοποιούν οι νέοι όταν θέλουν να δώσουν έμφαση σε κάτι.

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