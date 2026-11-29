Ο καλλιτέχνης που δημιουργεί σε μια ασύνορη χώρα, τη μουσική που σκορπά χαρά, ομορφιά, έμπνευση! Το νέο του κομμάτι, «Ψέματα» (Kiki Music), θα σας ξεσηκώσει!

Η μουσική δεν έχει σύνορα και όλα τα δέχεται, λάθος και σωστά. Κι αν σε λένε Ody Icon και με ένα απλό, όμορφο, άγγιγμα γίνεσαι Ody Icons, η πρώτη μας γλώσσα θα σε δεχτεί και θα σε αγκαλιάσει, θα σε νιώσει, θα σε σώσει. Ο καλλιτέχνης που δέχτηκε να μας μιλήσει είναι ένας, είναι πολλοί, είναι ο κανένας και τα πάντα!

Η συνέντευξη δεν είχε ιδιαίτερη αφορμή για να γίνει. Ο τύπος αυτός έχει κάτι να πει που δεν θα το πάρει ο αέρας, αλλά στην αρμύρα της θάλασσας και στο τουμπερλέκι θα αφεθεί. Κι αν θέλουμε ένα τυπικό «γιατί;» σε αυτή τη συνέντευξη, αυτό είναι το κομμάτι του που μόλις κυκλοφόρησε, το «Ψέματα», το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ, το «DELIRIO», των Ody Icons. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει το 2027 από την «Kiki Music». Ο Ody μιλάει αληθινά, πανέμορφα και ουσιαστικά. Διαβάστε τον!

Από πού ξεκινά η μουσική σου; Από το συναίσθημα ή από ένα τυχαίο ήχο που άκουσες-σκέφτηκες;

Όταν το μέσα μου γοητεύεται από κάτι τόσο έντονα το κρατά εκεί για ώρες, μέρες, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο. Κάποια στιγμή είναι η στιγμή του να προκύψει, να βγει σε στίχο ή μελωδία ή ένα τηλεφώνημα στην κολλητή απλώς για να ουρλιάξουμε ταυτόχρονα και να εκφραστεί. Έχω σταματήσει να πιστεύω ότι μπορώ να ελέγξω την έμπνευση, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κάποια ρίτσουαλς την διευκολύνουν.

Έχεις πει ότι κάνεις κουίρ μουσική. Ποια είναι η θέση της στην κοινωνία και στη μουσική βιομηχανία;

Έχω πει τέτοιο πράγμα ε; Δεν ξέρω πως έφτασα σε αυτή τη τόσο απόλυτη δήλωση, σε ποια ηλικία και σε ποια ψυχολογική κατάσταση. Σίγουρα πιστεύω πως οι ταυτότητες ενός ανθρώπου καθορίζουν καθετί που κάνει. Η αγάπη μου για τα ζώα καθορίζει τη διατροφή μου, η αγάπη μου για ελευθερία καθορίζει τις επιλογές μου, η αγάπη μου για δικαιοσύνη και ειρήνη καθορίζει την στάση μου απέναντι σε κάθε είδους πόλεμο ή γενοκτονία. Και με βάση αυτά βρισκω και διεκδικώ τη θέση που μου αναλογεί τόσο στην κοινωνία όσο και οπουδήποτε αλλού. Η αγάπη μου για τη μουσική για παράδειγμα με οδηγεί σε ανθρώπους που σέβονται, γουστάρουν και προάγουν τη μουσική και τους ανθρώπους της.

Ο μουσικός χώρος που σου αναλογεί είναι και ο προσωπικός/κοινωνικός που σου αναλογεί; Ταυτίζονται η δημιουργική/μουσική έκφραση με την προσωπική/κοινωνική;

Αναρωτιέμαι καμιά φορά ποια θα ήταν η απόλυτα ιδανική αναλογία. Ε, λοιπόν, μας αναλογεί μια γη χωρίς σύνορα. Όπως τη μουσική για παράδειγμα που καταργεί οποιαδήποτε ανθρώπινη εφεύρεση που έχει φτιαχτεί για να διαχωρίσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Καταλαβαίνω μεγαλώνοντας ότι μου αναλογεί ο χώρος που αρχικά μπορώ εγώ να τον διανοηθώ, να τον φανταστώ για μένα και εντέλει να τον διεκδικήσω. Πολλές φορές τα βιώματα μας δεν μας επιτρέπουν καν να ξεκινήσουμε να φανταζόμαστε αυτόν το χώρο. Αυτή τη γη χωρίς σύνορα δηλαδή. Εγώ πια μου επιτρέπω να την ονειρεύομαι με τον ίδιο τρόπο που ονειρεύομαι μια παγκόσμια μουσική.

«Νομίζω πως το πιάνο με έχει καθορίσει ως άνθρωπο»

Η μουσική σε ορίζει ή εσύ την ορίζεις;

Θέλω να πιστεύω πως δεν έχω αυτή τη σχέση εξουσίας με τη μουσική. Επιδιώκω δηλαδή να είμαι σε διαρκή διάλογο μαζί της. Τις φορές που προσπάθησα να την ορίσω, με πήρε και με σήκωσε! Δεν με πλησίασε ούτε στο ελάχιστο. Μάλλον πιο εύκολα με ορίζει αυτή δηλαδή. Απλώς ξέρεις τι συμβαίνει; Όταν η μουσική φέρνει το φαγητό που θα φάω μέσα στον μήνα, πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ για να μην οριστώ τελικά εγώ από αυτήν και κλειστώ μέσα σε αυτό το στεγνό σχήμα.

Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο προορισμός της μουσικής;

Τελευταία άρχισα να πιστεύω πως η μουσική δεν προορίζεται για κάτι. Και αν κάτι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν είναι ακριβώς αυτή η αυθυπαρξία χωρίς προορισμό αλλά και που πάντα κάπου φτάνει. Και συνήθως φτάνει εκεί που είναι περισσότερο απαραίτητη.

Ποιο μουσικό όργανο θα μπορούσε να γίνει η παντοτινή σου γλώσσα;

Νομίζω πως το πιάνο με έχει καθορίσει ως άνθρωπο. Οι ήχοι του, οι συχνότητές του συμπληρώνουν κάποια κενά μέσα μου που πολλές φορές δεν ήξερα πως υπήρχαν.

Μεγάλωσες σε περιβάλλον που αγαπούσε την Ανατολή. Από τη Δύση τι αγαπάς;

Το ηλιοβασίλεμα, τους σπουδαίους φιλόσοφους και τις επαναστάσεις.

«Ένα μέτρια τραγουδισμένο ή γραμμένο κομμάτι, τέτοιο θα παραμείνει όσο μεράκι κι αν βάλει ο παραγωγός. Και ισχύει φυσικά και το αντίστροφο»

Διαβάζω ότι φέρνεις κάτι που δεν έχουμε παρουσιάσει ξανά μέχρι τώρα: experimental tsifteteli. Τι σημαίνει αυτό για σένα και τι για τον ακροατή;

Για εμάς είναι μια μεγάλη πρόκληση να μιλήσουμε μια νέα, θα λέγαμε ποπ, γλώσσα αλλά με καθαρά λαϊκούς όρους και να μας δώσουμε τον χώρο ταυτόχρονα να την συνδέσουμε με έναν πειραματικό και ψυχεδελικό ήχο. Η συνάντηση μου με τον Άγγελο Κράλλη, ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης με πολύ πλούσιες αναφορές, γνώσεις και ανθρώπινα χαρακτηριστικά που με συγκινούν βαθιά, υπήρξε καθοριστική για να διαμορφωθεί αυτό που θα ακούσετε και θα δείτε. Και φυσικά εξίσου καθοριστικό υπήρξε το γεγονός πως η ζωή με οδήγησε, κάπως οργανικά θα πω, σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της Kiki Music, ανάμεσα με ανθρώπους με ανοιχτά μυαλά και με μια αισθητική προσέγγιση που συναντά ένα μέλλον που με αφορά. Αυτό που σου περιγράφω έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλους και όλες. Και για μας αλλά και τους/τις ακροατές/τριες.

Έχεις βρεθεί και στη θέση του παραγωγού μουσικών κομματιών. Τι είναι πιο σημαντικό λοιπόν σε ένα κομμάτι, ο τραγουδιστής/ερμηνευτής, ο στιχουργός ή ο συνθέτης;

Το είπα και πιο πάνω, αλλά ίσως είναι σημαντικό και γι’ αυτό ξανάρχεται. Είναι πολύ εύκολο να μπει κανείς σε σχέσεις εξουσίας στη διαδικασία της δημιουργίας. Το έχω δει και το έχω βιώσει. Έχει λιγότερο κόπο και σε απαλλάσσει από την ευθύνη να κάνεις παραδοχές που είναι ίσως άβολες και απαιτητικές. Το δύσκολο είναι να συνεργάζεσαι ισότιμα, δίκαια και ανοιχτόκαρδα. Και παρόλο που ίσως πολλοί να διαφωνούν μαζί μου, θα έλεγα πως το κάθε πόστο είναι σημαντικό στο κομμάτι του και πως κανένας δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Ένα μέτρια τραγουδισμένο ή γραμμένο κομμάτι, τέτοιο θα παραμείνει όσο μεράκι κι αν βάλει ο παραγωγός. Και ισχύει φυσικά και το αντίστροφο.

Σου λέει κάποιος ότι έχεις μόνο το τουμπερλέκι, την εικόνα ενός αρχιτεκτονικού θαύματος και τον ήχο της θάλασσας. Τι μουσική θα έφτιαχνες;

Ειλικρινά το λέω, δεν νομίζω πως θα ήταν μακριά από ό,τι φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. Το τουμπερλέκι και τα ξαδέρφια του είναι πολύ μέσα στον ήχο του δίσκου μας. Επίσης ο Άγγελος και εγώ μεγαλώσαμε σε νησιά. Για τη θάλασσα δηλαδή το λέω. Προσωπικά ως άτομο που πρώτα κολύμπησε και μετά περπάτησε, αλλά και ως Ιχθύς δηλαδή, η θάλασσα είναι μια μεγάλη ελευθερία. Επίσης τα modulars, η αναλογική αυτή μουσική κατασκευή, ο πυλώνας της ηλεκτρονικής μουσικής, με τα οποία δουλεύει ο Άγγελος και έτσι γράφτηκε το «Ψέματα» αλλά και ολόκληρο το άλμπουμ, έχουν κάτι αρχιτεκτονικό θα έλεγα στην κατασκευή τους. Σαν ένα γλυπτό, ή σαν ένα οικοδόμημα που το στήνεις και το ξεστήνεις ανάλογα με τις ανάγκες του ήχου που θέλεις να βγάλεις. Αν ακούσει κανείς τα τραγούδια μας, θα ακούσει αυτόν τον ήχο. Και τη θάλασσα και το τουμπερλέκι και το αρχιτεκτόνημα.

«To “Ψέματα” είναι ένα από τα πρώτα ερωτικά τραγούδια που έγραψα για μένα»

Ποια είναι η ιστορία πίσω από τα "Ψέματα";

To «Ψέματα» είναι ένα από τα πρώτα ερωτικά τραγούδια που έγραψα για μένα. Μπόρεσα για πρώτη φορά να μεταβολίσω τα τρυφερά αισθήματα που έχω για τη σχέση μου σε ένα τραγούδι με έναν τρόπο που να αποτυπώνει τον έρωτα με ένα υπονοούμενο, σαν ένα μικρό ψέμα. Γι’ αυτό και είναι σε ρυθμό τσιφτετέλι και έχει αυτό το παιχνιδιάρικο κουπλέ. Είναι από τα τραγούδια που όταν το έγραφα με εξέπλησσε και μένα τον ίδιο ότι ο έρωτας μπορεί να αποτυπωθεί ως κάτι το ελαφρύ αλλά όχι το φτηνό. Το παιγνιώδες αλλά και έντονο ταυτόχρονα. Και ήταν το πρώτο τραγούδι που έπιασε να στήσει μουσικά ο Άγγελος, που του έκανε το κλικ. Και το πρώτο που παρουσιάσαμε και στην εταιρεία και τους “κερδίσαμε”. Κι εγώ δηλαδή περιμένω να το πω live γιατί εκεί κρίνεται κατά τη γνώμη μου ένα τραγούδι.

Εγώ όταν το άκουσα είδα στο μυαλό μου τα πάντα λικνίζονται. Εσύ, όταν το άκουσες πρώτη φορά ολοκληρωμένο, τι είδες, τι ένιωσες;

Ένιωσα όπως όταν ξαπλώνεις το καλοκαίρι στην πετσέτα σου δίπλα στη θάλασσα και ξαφνικά αρχίζει να φυσάει ένα αεράκι δροσερό που σε ανατριχιάζει. Και στη συνέχεια αυτό το αεράκι γίνεται αέρας που παίρνει την ομπρέλα και στροβιλίζει την άμμο και σου παίρνει το καπέλο, κάπως σε αποδιοργανώνει αλλά και σε ενθουσιάζει και σηκώνεσαι να δεις τι συνέβη μόλις. Έτσι κι εγώ σηκώθηκα από την καρέκλα του στούντιο με ενθουσιασμό και ταραχή. Θυμάμαι σκέφτηκα είναι το τραγούδι μου, το δικό μου τραγούδι και μου αρέσει πολύ και με εκφράζει τόσο εντελώς σε αυτή τη φάση της ζωής μου.. Είναι συγκλονιστικό αυτό το αίσθημα. Καλά για το λίκνισμα δεν το συζητώ, σου λέω ανυπομονώ για το live...

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

*O Ody Icon σε Spotify, Instagram, YouTube, Tik Tok

INFO

«Ψέματα», Ody Icons new single, by Kiki Music



Μια αντισυμβατική προσέγγιση σε ένα καθαρόαιμο pop κομμάτι μετατρέπει τα πιο ενδόμυχα ερωτικά συναισθήματα μας σε ονειρικές ηχητικές αφηγήσεις. Το “Psemmata” σηματοδοτεί τη στροφή των ody icons προς έναν εναλλακτικό λαϊκό ήχο και αποτελεί το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους, “DELIRIO”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027 από την KIKI MUSIC.

Οι στίχοι και η μουσική γράφτηκαν από τον ody ενώ το κομμάτι διαμορφώθηκε μουσικά και ηχητικά από τον εξίσου πολυμορφικό καλλιτέχνη Άγγελο Κράλλη. Είναι ένα τραγούδι φτιαγμένο με αναλογικό ηλεκτρονικό ήχο, με modular synthesizers και sampling. Ο ήχος του είναι λαϊκός και αντλεί έμπνευση από την δεκαετία του 70’ και την μουσική κουλτούρα που διαμορφώθηκε τότε στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνομιλεί με τα ρεύματα της reggeaton και dembaw μουσικής που είναι η αντίστοιχη λαϊκή μουσική σε μια άλλη περιοχή του παγκόσμιου νότου, κάτι σαν τσιφτετέλια. Δημιουργείται περίτεχνα μια μεθυστική ηχητική ατμόσφαιρα, κάτω από την οποία συνυπάρχουν διακριτικά η επαναστατικότητα και η νοσταλγία

