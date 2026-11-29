«Δεν βρίσκεις να παρκάρεις πουθενά». Mη γκρινιάζετε, μόνο καλέστε τους φίλους σας για βόλτα στον Πειραιά (και πάρτε Μετρό).

Μερικές κλασικές ατάκες γκρίνιας για τον Πειραιά που λένε όσοι δεν ζουν στον Πειραιά είναι τα «είναι πολύ μακριά από το κέντρο», «δεν βρίσκεις να παρκάρεις πουθενά», «ο Πειραιάς είναι χάλια, το λιμάνι είναι απαίσιο» και άλλα τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα τι λένε οι μίζεροι αντιπειραιώτες για την πόλη μας.

Στην πραγματικότητα, ο Πειραιάς είναι ένα αυτόνομο κράτος, ένα «νησί» όπου η ζωή κυλά με τους δικούς της ρυθμούς, που καταφέρνει ενίοτε να αντιστέκεται στις ταχύτητες αστραπής με τις οποίες το αστικό πεδίο της πρωτεύουσας γίνεται αγνώριστο, με την κακή έννοια. Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει τον Πειραιά να ξεχωρίζει; Τι κερδίζουν οι Πειραιώτες και όσοι άλλοι επέλεξαν να ζήσουν σε αυτή την πόλη;

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