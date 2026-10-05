Οι απουσίες στα γενέθλια της ΝΔ, οι συναντήσεις του Ρούμπιο στην Αθήνα και η πράσινη Α' και Β' Πειραιά

Ο Μαξιμιλιανός για τις απουσίες από τα γενέθλια της ΝΔ, τις συναντήσεις του Ρούμπιο στην Αθήνα και την πράσινη Α' και Β' Πειραιά που «κλειδώνει».

Σήμερα (5/10) θα ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα του Ρούμπιο στην Αθήνα για να δούμε τι άλλο θα περιλαμβάνει εκτός από το τετ-α-τετ του με τον Γεραπετρίτη στο ΥΠΕΞ και τη διευρυμένη συζήτηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου. Ο Μητσοτάκης πάντως που χθες το πρωί πήγε μια βόλτα από το γραφείο του και μου λένε ότι είδε και τον Γεραπετρίτη και τη διπλωματική του σύμβουλο Κατερίνα Νασίκα, θα τον συναντήσει το απόγευμα της Τετάρτης (07/10) στο ΜΜ, αφού γυρίσει από το Σπλιτ της Κροατίας που θα είναι νωρίτερα για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο MED9.

Τα σημερινά κομματικά γενέθλια της ΝΔ θα έχουν ως κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι ιθύνοντες του κόμματος έχουν ετοιμάσει διάφορα happenings: σε οθόνες θα προβάλλονται ψηφιοποιημένες αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις εκλογικές νίκες και τις στιγμές της παράταξης, σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίες από τη διαδρομή του κόμματος, ενώ θα υπάρχουν και διαδραστικά events.

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