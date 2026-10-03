Λύγισε ο Σαμπάνης επί σκηνής για τον Μαζωνάκη: Χόρεψε το «Ώρες Μικρές»

O Γιώργος Σαμπάνης βρέθηκε στη σκηνή του Κατράκειου και δεν μπορούσε παρά να πει μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

διαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Σαμπάνης στη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όσον αφορά στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο καλλιτέχνης, με τη βοήθεια του θεατών, ερμήνευσε μερικά από τα πλέον γνωστά τους κομμάτια, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν ήξερε αν θα μπορούσε να ξαναπεί τραγούδι τους, αλλά ο τόπος της συναυλίας - τόσο κοντά στο σπίτι του εκλιπόντος - δεν του άφησε άλλη επιλογή.

Καθώς το κοινό τραγουδούσε το «Ώρες Μικρές», ο ίδιος στάθηκε σχεδόν ακίνητος να ακούει. Ύστερα, σήκωσε τα χέρια του και χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο προς τιμήν του Μαζωνάκη και της κληρονομίας του.

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