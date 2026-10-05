7 φράσεις που λένε συχνά όσοι βρίσκονται στα όριά τους και δυσκολεύονται να παραμείνουν ψύχραιμοι

Μερικές φορές, η απώλεια της ψυχραιμίας δεν ξεκινά με έναν καβγά ή ένα ξέσπασμα, αλλά προηγούνται μικρές φράσεις που μαρτυρούν ότι η πίεση έχει αρχίσει να γίνεται υπερβολική

Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμη και όταν προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να διαχειριστούν την ένταση, την πίεση και τα συναισθήματά τους. Το έντονο και παρατεταμένο στρες μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στις καθημερινές δυσκολίες. Όταν, μάλιστα, συνδυάζεται με εξάντληση και πολλές υποχρεώσεις, ακόμη και ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό μπορεί να λειτουργήσει ως «σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι».

Συχνά, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ένα μεγάλο ξέσπασμα θυμού, αλλά κάποιες φράσεις που επαναλαμβάνονται στην καθημερινή επικοινωνία.

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