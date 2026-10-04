Η Λάμψη: Από την Έλενα Δράκου στον Ευλογητό - 5 ιστορίες που έκαναν χαμό και συγκλόνισαν το κοινό

Φέτος η Λάμψη έκλεισε 35 χρόνια. Από την Έλενα Δράκου και την Τζίνα μέχρι τον «μασκοφόρο εκδικητή» Ευλογητό, 5 ιστορίες που έκαναν κακό χαμό στην Α' προβολή της σειράς.

Όταν πριν από 35 χρόνια, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 1991 η «Λάμψη» έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, κανένας από τους συντελεστές - μάλλον ούτε καν ο ίδιος ο δημιουργός της, Νίκος Φώσκολος - δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε, δηλαδή μια πραγματική «υστερία», ειδικά την πρώτη δεκαετία της προβολής της σειράς.

Η οικογένεια Δράκου και οι υπόλοιποι ήρωες της «Λάμψης» κέρδισαν αμέσως το τηλεοπτικό κοινό με την τηλεθέαση να χτυπάει καθημερινά «κόκκινο» και πολλές φορές να ξεπερνάει το 60% και 70%.

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