Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

16 συγκεκριμένα είδη στο νέο κιτ

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή συγκεκριμένες προδιαγραφές για το φαρμακείο των αυτοκινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγξουν το υπάρχον φαρμακείο τους και, εφόσον δεν πληροί τις απαιτήσεις, να το αντικαταστήσουν.

Για το νέο πλαίσιο, αλλά και για τα είδη που θεωρούνται απαραίτητα σε περίπτωση τροχαίου ή τραυματισμού μέχρι να φτάσει στο σημείο η επείγουσα βοήθεια, μίλησε στην εκπομπή «104,9 Μυστικά Υγείας» της Τάνιας Μαντουβάλου ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Μανόλης Κατσαράκης.

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