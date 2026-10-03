Η δεξιά Βλαχοπούλου και η αριστερή Βουγιουκλάκη: Οι πολιτικές πεποιθήσεις 10 θρύλων του ελληνικού σινεμά
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Τα βαριά ονόματα της υποκριτικής στην Ελλάδα που σημάδεψαν με την παρουσία τους το θέατρο και το κινηματογράφο είχαν σε αρκετές περιπτώσεις στενές σχέσεις με την πολιτική.
Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο υποκριτική και πολιτική να εμπλέκονται.
Και σίγουρα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πασίγνωστοι ηθοποιοί είτε μπήκαν στη Βουλή είτε εξέφρασαν ανοιχτά την στήριξή τους προς ένα κόμμα και έναν πολιτικό ηγέτη.
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