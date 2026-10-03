«Παράσιτα»: Διάλεξε πλευρά

Το πρώτο EP του τραγουδοποιού MISE, τα «Παράσιτα» (από Eleventh House Records), σε καλεί να ακούσεις αυτά που σκέφτεσαι!

Καλές οι πολυκατοικίες και εντάξει, γ@#!α τους ράπερ μίλα για τη ζωή και ναι, οι φίλοι μας, ενίοτε, είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Η ραπ δεν θα σου σώσει τη ζωή και δεν θα αλλάξει τον κόσμο, θα σε κινητοποιήσει όμως και θα σου δώσει το χάδι και την αυτοπεποίθηση. Και η ποίηση, αυτή της Κατερίνας Γώγου, επίσης δεν θα σου σώσει τη ζωή και δεν θα αλλάξει τον κόσμο, όμως θα σου δώσει τον κρυμμένο κόσμο σου, τον ήλιο σου, τα φεγγάρια σου, τα ξωτικά και τα παράσιτά σου. Ναι, μην απορείς, και αυτό ζωή είναι…

Η λέξη αυτή μας φέρνει στο μυαλό μια φράση που πάλι σε ραπ κομμάτι ακούσαμε: μίσος για τα γαλλικά προάστια… Και μετά πάμε στην ταινία του Κασσοβίτς και μετά στην πτώση που συντελείται και επαναλαμβάνεται και μετά στα άσκοπα λαχανητά, στους ρουφιάνους και στα περιπολικά και σε αυτούς που πραγματικά ζουν εις βάρος των άλλων και σε αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρχουν αυτοί. Διάλεξε πλευρά, διάλεξε ζωή, διάλεξη τρόπο δράσης, διάλεξε τι θα πεις και πώς, διάλεξε τη μουσική σου και διάλεξε το EP σου: τα «Παράσιτα» (από Eleventh House Records) του MISE.

Θα μπει στον κόσμο σας



Ο MISE δεν με έπεισε στην αρχή. Η φωνή του ακουγόταν κάπως αδούλευτη, ανεπεξέργαστη… Λάθος μου! Ο τύπος έχει φωνητικό μέταλλο που συνδυάζει την καθαρότητα ραπ και έντεχνης αφήγησης. Αν ακούσετε τα «Παράσιτα» και απομονώσετε τη φωνή, μπορεί να φανταστείτε κάποιον γνωστό έντεχνο καλλιτέχνη στη θέση του. Θα μπορούσε να είναι ο Σωκράτης Μάλαμας ή Χρήστος Θηβαίος… Όχι όμως! Ο τύπος ενώνει τη μελωδικότητα με την αφηγηματική, ρυθμική, καθαρότητα. Η έκταση που δίνει φωνητικά συνοδεύει την «πειραγμένη» ραπ σύνθεση και το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντακάθαρο και με την αίσθηση του χειροποίητου έντονη.

Τα «Παράσιτα» έχουν αληθινό συναίσθημα, πηγαίο και τα λόγια, οι ρίμες, του MISE σου δίνουν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στη συγκίνηση, στην ένταση, στην μελαγχολία, στην ελπίδα. Οι αποφασιστικές κιθαριστικές γραμμές που δίνουν ένα ροκ υπόβαθρο, δένουν πολύ καλά με τους κλασικούς ραπ δρόμους. Στην ουσία έχουμε ένα ραπ/ροκ αποτέλεσμα που και τρυφερό είναι και γεμάτο ενέργεια. Ο ρυθμός, σωστά δομημένος και μετρημένος, που διαπερνά τα «Παράσιτα» είναι αυτός που αντανακλά τη συναισθηματική φύση του καλλιτέχνη και τον βοηθάει να δώσει το σωστό delivery στο ακροατή. Τα «Παράσιτα» θα μπουν στον κόσμο σου γιατί πολύ απλά καταλαβαίνουν αυτά που περνάς και αναγνωρίζουν αυτά που θες.

Αξίζει να προσέξετε τον MISE



Τον MISE αξίζει να τον προσέξετε και να ακούσετε τη νέα του δουλειά στις ψηφιακές πλατφόρμες. Για να σας βοηθήσουμε στην εξερεύνησή σας αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου: Τον Σεπτέμβριο του 2026 ο MISE παρουσιάζει το πρώτο του EP με τίτλο “Parasita”, ένα δίσκο με κοινωνικοπολιτικό στίχο που γράφτηκε εξ ολοκλήρου ως κριτική στην συντηρητική και νεοφιλελεύθερη νοοτροπία που, κατά τον καλλιτέχνη, οδηγεί την κοινωνία στην φτώχεια και την εξαθλίωση χωρίς να προσφέρει εναλλακτικές δραπέτευσης. Αγγίζει θέματα όπως η σκληρή αστυνόμευση, η παγκόσμια δαιμονοποίηση των επαναστατικών κινημάτων και η πολιτική επιβολής της τάξης με σκοπό να τονίσει ότι αποτελούν αγκάθια στην κοινωνική πρόοδο και την αλληλεγγύη. Ο MISE, με ειλικρίνεια σχετικά με την καταγωγή και το κοινωνικό του υπόβαθρο, αντλεί από το προσωπικό του βίωμα ως άνθρωπος που έχει ζήσει “βολεμένος στη μικροαστίλα” όπως λέει ο ίδιος, και αφηγείται πώς κατέληξε να πιστεύει ότι τα “παράσιτα” της κοινωνίας δεν είναι όσα άτομα ζούνε στο περιθώριο ή ανήκουν σε ευάλωτες μειονότητες, αλλά όσοι επωφελούνται θέλοντας και μη από τον πόνο των προαναφερθέντων ανθρώπων και τους στοχοποιούν ως προβληματικούς, χωρίς να καταλαβαίνουν πόσο εύκολα θα μπορούσαν να βρεθούν μια μέρα στη θέση τους.



Ο MISE, κατά κόσμον Μιχάλης Μισεγιάννης, είναι γεννημένος στην Αθήνα και μεγαλωμένος στην Ηλιούπολη. Σπουδάζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνων αλλά κύρια του ασχολία είναι η στιχουργία. Η μουσική του συνδυάζει το spoken word και τη μελωδική ραπ με διαφορετικά genres όπως η jazz και η funk. Το μουσικό του ταξίδι ξεκίνησε το 2024 με το πρώτο του single “Mesaio Paidi” και συνεχίζεται με την Eleventh House, με τρεις κυκλοφορίες singles το 2025 και τα “Parasita” το 2026.

«Παράσιτα»

Credits

Μουσική: MISE

Ενορχήστρωση, Παραγωγή, Ηχογράφηση, Μίξη: Bad Heart at Eleventh House Studios

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος at Sweetspot

https://www.instagram.com/sweetspotproductions/

Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Χρύσα Λασιθιωτάκη https://www.instagram.com/xrusalas/

*Ο MISE σε Spotify, Instagram, Tik Tok

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