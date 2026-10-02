Μεγάλο Ηπειρώτικο Αντάμωμα στη Νέα Μάκρη με αφιέρωμα στο Πωγώνι και τη Βόρεια Ήπειρο

Ένα ξεχωριστό ηπειρώτικο αντάμωμα γεμάτο μουσική, χορό και παράδοση διοργανώνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η Αδελφότητα Ηπειρωτών Νέας Μάκρης – Μαραθώνα – Ραφήνας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Πωγώνι και τη Βόρεια Ήπειρο, αναδεικνύοντας την πλούσια μουσική και πολιτιστική τους κληρονομιά και δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν την ηπειρώτικη παράδοση.

Τη μουσική της ημέρας αναλαμβάνουν η Κομπανία Βέρδη και ο Βαγγέλης Κυριάζος, μεταφέροντας στο κοινό τους χαρακτηριστικούς ήχους και τους ρυθμούς της Ηπείρου.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και οι ειδικές συμμετοχές. Ο Χορευτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Δερόπολης «Δερόπολη» θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς, ενώ ο Πολυφωνικός Όμιλος Άνω Πωγωνίου θα χαρίσει στο κοινό την ιδιαίτερη εμπειρία του ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού, μιας μουσικής παράδοσης άρρηκτα συνδεδεμένης με την περιοχή.

Με την υποστήριξη από τις Σχωριάδες, το ηπειρώτικο αντάμωμα θα πραγματοποιηθεί στο Κτήμα Αδελφότητας Ηπειρωτών, στη Νέα Μάκρη, με την πρόσκληση να είναι ανοιχτή σε όλους: για μια ημέρα γεμάτη τραγούδι, χορό και στιγμές που φέρνουν την παράδοση πιο κοντά στις νεότερες γενιές.

Οι πληροφορίες της εκδήλωσης

Κτήμα Αδελφότητας Ηπειρωτών, Τέρμα Αναστασίου Τσίρκα, Νέα Μάκρη

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 13:00

Ελάχιστη κατανάλωση – πληρωμή στην είσοδο:

Ενήλικες: 15€

Φοιτητές – Έφηβοι: 10€

Παιδιά: Δωρεάν

Για κρατήσεις θέσεων: 6906406290 και 6974496919.

Ένα μεγάλο ηπειρώτικο αντάμωμα με πρωταγωνιστές τη μουσική, τον χορό και την παράδοση, σε μια ημέρα αφιερωμένη στο Πωγώνι και τη Βόρεια Ήπειρο.