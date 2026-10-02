SINEMA ACOUSTIC LIVE: Μια μοναδική μουσική εμπειρία στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου συναυλιών για τα 10 χρόνια στη δισκογραφία, οι SINEMA αφήνουν για λίγο πίσω τον ηλεκτρικό χαρακτήρα των ζωντανών εμφανίσεών και επιστρέφουν για μία μοναδική ακουστική εμφάνιση, σε έναν χώρο με ξεχωριστή αισθητική και ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00, η Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου στη Φιλελλήνων 27, υποδέχεται τους SINEMA δίνοντας χώρο στον στίχο, στη σύνθεση και τη μελωδία τους να λειτουργήσουν.

Από το «Πρώτο Σκαλί» και το «Δεύτερο Κύμα» έως το «287», το «Δύο Ογδόντα Επτά» και τη «Ζωντανή Ηχογράφηση στο Κύτταρο», οι SINEMA έχουν διαμορφώσει τη δική τους μουσική διαδρομή, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία πρωτότυπου, δικού τους υλικού.

Επιλεγμένα τραγούδια από τη μέχρι σήμερα πορεία τους θα παρουσιαστούν σε ακουστικές εκδοχές, με μελωδικές γραμμές στο προσκήνιο. Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι μια διαφορετική ανάγνωση του υλικού τους, προσαρμοσμένη στη μοναδική ταυτότητα του χώρου. Μια βραδιά που εστιάζει στη σύνθεση, την ερμηνεία και την άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Ένα διαφορετικό SINEMA Live.

SINEMA — ACOUSTIC LIVE Σάββατο 17.10.2026 | 21:00

Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου Φιλελλήνων 27, Αθήνα

Προπώληση: ticketservices.gr 15€ | Ταμείο: 17€

Παραγωγή: Μελωδικό Καράβι, Τ 210 3226313 , [email protected]