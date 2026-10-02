«Bakery»: Rudy Roots και Vikkie «μαγείρεψαν» ένα απολαυστικό άλμπουμ

To νέο άλμπουμ των Rudy Roots, το «Bakery», είναι απλά απολαυστικό. Η συνεργασία με την κορυφαία ράπερ Vikkie απογειώνει τη δουλειά τους.

Το φαγητό μπήκε στον φούρνο και το μικρόφωνο κρύωσε. Για λίγο… Ένας μπέμπης τριγυρνά στο σπίτι της μεγάλης μαμάς και ακούει ει! Αλάνια μου ωραία και ξηγημένα, σας έφτιαξα πάλι. Η μαγείρισσα σας έβαλε λίγο ραπ, λίγο soul, λίγο G-Funk, τζαζ, τις ρίζες μας και σας το σερβίρει καυτό και αληθινό. Ο μπόμπιρας σταμάτησε να μπουσουλά, να μασουλά και να γκρινιάζει. Κάθισε με την πλάτη στον καναπέ, και γκρουβάρει. Η δυτική πλευρά και κάτι φοίνικες στο πουθενά, το σούρουπο και η αυγή που θα έρθει ξανά, αυτά μπήκαν στη μουσική, στο μίγμα της μαμάς και έδωσαν το καλομαγειρεμένο προϊόν.

Κι αν αυτό το μουσικό φάρμακο είναι καθαρή ντόπα, καλά κάνετε και το αντιμετωπίζετε έτσι κύριοι και κυρίες. Ο μεγάλος επιστήμονας του Breaking Bad άφησε τα στοπ! Κάμερα! Δράση και μπήκε στο μυαλό και στη φαντασία κάτι τύπων που σέβονται τη μαύρη μουσική, την ειλικρίνεια του είδους και την αληθινά ψυχαγωγική φύση του. Εδώ δεν μιλάνε τα διαβατήρια και οι ταυτότητες, αλλά η παρέα που ξέρει να φτιάχνει -αυτή είναι η μαμά- τα καλλιτεχνικά φιξάκια που θα κάνουν την ακοή και την ψυχή σου να «πετάξουν». Γι’ αυτό, αλάνια μου δώστε σεβασμό στους Rudy Roots και το άλμπουμ τους «Bakery».

Η one of a kind Vikkie

Το εν λόγω συγκρότημα κάνει κάτι πολυεπίπεδο και πραγματικά δύσκολο: προσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα έναν ήχο με πολλές πτυχές και μια κουλτούρα που ενώ είναι τόσο μακριά μας, είναι και τόσο κοντά την ίδια στιγμή! Η μουσική, προφανώς, ενώνει ανθρώπους, σκέψεις, κόσμους. Τα σύνορα καταργούνται και η γλώσσα είναι η μία. Τι κι αν το γκρουπ είναι ελληνικό; Η μελέτη της μαύρης μουσικής, η πορεία της, τα μουσικά εκφραστικά σχήματα που δημιούργησε, η μίξη αυτών και η διάδοσή τους είναι ο σκοπός και το ταξίδι αυτών των καλλιτεχνών.

Εδώ η παρέα έχει μεγάλη σημασία και δεν αρκεί μόνο ένα καλό «μπιτ», ένα ευφάνταστο σκρατς και ένα δουλεμένο ύφος… Εδώ χρειάζεται και μια φωνή που είναι μεν ελληνική, αλλά εύκολα θα μπορούσε να είναι στις μεγαλύτερες ραπ σκηνές των ΗΠΑ: αυτή της Vikkie. Η συνεργασία των δύο μας δίνει έναν δίσκο που δύσκολα θα ακούσετε στην Ελλάδα. Προσοχή όμως! Εδώ δεν έχουμε μίμηση του αμερικάνικου/afro lifestyle και της αντίστοιχης κουλτούρας. Εδώ, είναι η μοναδική φωνή της Vikkie, η αφήγησή της και η προσεκτικά φτιαγμένη-φορτωμένη παραγωγή από τους Roots.

Το «Bakery» αξίζει την αγάπη σας

Η δουλειά αυτή έχει την «αναρχία» της τζαζ, την άνεση της soul, της σιγουριά και το φευγάτο vibe της g-funk και τη χαρά, τον αισθησιασμό, του afro beat. Οι πειραγμένοι ήχοι, οι αγριεμένες noice πινελιές, οι space και μια καθαρή in your face απεύθυνση από τον 2Delta, που ανήκει στους ιδρυτές της μπάντας. Μαζί τους, φυσικά, και η Demelza, Ελληνονιγηριανή/βρετανίδα που ξέρει πολύ καλά την κουλτούρα της μαύρης μουσικής. Το άλμπουμ αποτελείται από 12 κομμάτια και πραγματικά θα σας γοητεύσει με την πολυμορφία, την καθαρότητά του και την ατμόσφαιρά του. Αυτή η δουλειά σίγουρα δεν μοιάζει με καμία άλλη: υψηλό επίπεδο παραγωγής και ερμηνείες που ξεχωρίζουν και σίγουρα αξίζουν αναγνώρισης και αγάπης. Ακολουθήστε τους Rudy Roots και τη Vikkie και θα βγείτε σίγουρα κερδισμένοι.