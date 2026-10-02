GREY GOOSE: Η Premium εμπειρία στη μεγάλη βραδιά της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η GREY GOOSE έδωσε το δικό της premium touch στη sold-out συναυλία της Άννας Βίσση, με ένα exclusive Grey Goose Bar στο Diamond VIP και ένα signature drink που δημιουργήθηκε ειδικά για τη μεγάλη βραδιά.

Η Άννα Βίσση, η απόλυτη Ελληνίδα pop star, έγραψε ακόμη μία μεγάλη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η sold-out συναυλία αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα live μουσικά γεγονότα όλων των εποχών στην Ελλάδα, με την ενέργεια της βραδιάς να μεταφέρεται από τη σκηνή στους exclusive χώρους φιλοξενίας, με τη GREY GOOSE, την premium γαλλική vodka, να δίνει το δικό της signature touch στη βραδιά.

Στο Diamond VIP του ΟΑΚΑ, το exclusive GREY GOOSE Bar αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους VIP guests, προσφέροντας welcome drinks, δημιουργημένα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Το signature cocktail της βραδιάς, ένα δροσερό GREY GOOSE Spritz, συνδύασε τη GREY GOOSE Vodka με αγγούρι, γιασεμί, λεμόνι και soda λεμόνι, δημιουργώντας ένα cocktail με ανάλαφρο, αρωματικό χαρακτήρα, σχεδιασμένο ειδικά για μια τόσο ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Η GREY GOOSE έδωσε το «παρών» και στις VIP Suites, όπου οι τυχεροί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία από τις περιορισμένες σουίτες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν την εμπειρία της Άννας Βίσση με μια παγωμένη GREY GOOSE να τους περιμένει. Ανάμεσα στους guests που βρέθηκαν στις σουίτες ήταν celebrities και φίλοι του brand, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η παρουσία της GREY GOOSE στη συναυλία της Άννας Βίσση ήρθε να ενώσει δύο διαφορετικές εκφράσεις του contemporary luxury: τη μουσική εμπειρία ενός από τα μεγαλύτερα ελληνικά live shows και την premium κουλτούρα του cocktail experience.

Με καταγωγή 100% από τη Γαλλία, η GREY GOOSE δημιουργείται από δύο μόνο βασικά συστατικά: μαλακό χειμερινό σιτάρι από την Picardie και φυσικό νερό πηγής από την περιοχή του Cognac.

Η vodka υποβάλλεται σε μία μόνο απόσταξη, με στόχο να διατηρείται ο χαρακτήρας των πρώτων υλών και η χαρακτηριστική απαλή γεύση της. Η διαδικασία παραγωγής της GREY GOOSE πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, από το σιτάρι μέχρι την εμφιάλωση.

Η Άννα Βίσση έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ.

Η GREY GOOSE ήταν εκεί για να απογειώσει την εμπειρία.

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