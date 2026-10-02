Η Kaiser ανέδειξε τη γευστική εμπειρία του Burger Fest 2026

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η αγαπημένη Pilsner βρέθηκε στο μεγαλύτερο burger festival της Ελλάδας, προσφέροντας στο κοινό τη χαρακτηριστική γεύση της, διασκέδαση και μοναδικά δώρα.

Σε δύο τριήμερα γεμάτα παλμό, η παγωμένη μπύρα Kaiser πλαισίωσε ιδανικά τις ξεχωριστές γεύσεις και τις δυνατές μουσικές στιγμές του Burger Fest 2026, ολοκληρώνοντας το φεστιβαλικό σκηνικό για τους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, στις 18–20 και 25–27 Σεπτεμβρίου, η εμβληματική Pilsner επέστρεψε στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι και έδωσε για ακόμη μία χρονιά τη δική της ξεχωριστή γεύση στη μεγάλη γιορτή του burger.

Στην τρίτη της παρουσία στο Burger Fest, η Kaiser πλαισίωσε ιδανικά τις signature burger δημιουργίες, εμπλουτίζοντας τη φεστιβαλική εμπειρία με το ειδικά διαμορφωμένο bar της, ένα διαδραστικό installation και ξεχωριστά δώρα, όπως συλλεκτικά ποτήρια Kaiser και ψησταριές Weber για τους λάτρεις του BBQ.

Η φετινή παρουσία της στο φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση!

