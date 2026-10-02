Γράφτηκε ιστορία στο Porto Carras: Για πρώτη φορά γυναίκα στην κορυφή των επαγγελματιών golf

Τέσσερις ημέρες αγωνιστικής έντασης γεμάτες golf, ξεχωριστές εμπειρίες και μοναδική φιλοξενία.

Από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, το Porto Carras Grand Resort έγινε ξανά σημείο συνάντησης για την κοινότητα του γκολφ, φιλοξενώντας το Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026 σε ένα πρόγραμμα που ξεπέρασε τα όρια μιας αμιγώς αγωνιστικής διοργάνωσης.

Με παίκτες από 11 χώρες να δίνουν το «παρών», όπως Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα η διοργάνωση απέκτησε ακόμη πιο έντονο διεθνή χαρακτήρα. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες golfers βρέθηκαν στο Porto Carras Golf και το Porto Carras Meliton Hotel, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, για τέσσερις ημέρες γεμάτες αναμετρήσεις, practice, premium φιλοξενία, γαστρονομικές και οινικές εμπειρίες, networking και παράλληλες δράσεις. Με φόντο το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο του Porto Carras, το event συνέδεσε τον αθλητισμό με το lifestyle, δημιουργώντας για τους συμμετέχοντες δυνατές αναμνήσεις τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.

Η AEGEAN στην καρδιά του Porto Carras Pro-Am

Σε μία διοργάνωση που φέρνει κοντά golfers και ανθρώπους του αθλήματος με κοινό προορισμό τη Χαλκιδική, το ταξίδι αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της εμπειρίας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η AEGEAN είχε ξεχωριστό ρόλο ως Official Air Carrier του Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour.

Το Porto Carras Pro-Am 2026 στηρίζει το Save Your Hood

Η φετινή διοργάνωση θα στηρίξει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Save Your Hood, που έχει ως στόχο του την ενεργοποίηση των πολιτών για καθαρότερες γειτονιές, την προστασία της φύσης, την ανακύκλωση και την υποστήριξη σε περιπτώσεις κρίσεων (πυρκαγιές, πλημμύρες) σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών στις 27 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση ενώνει τις δυνάμεις της με το Save Your Hood στη Χαλκιδική για δράσεις χαρτογράφησης, καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε καίρια σημεία και ρέματα της περιοχής που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Από τις εγγραφές στους τελικούς γύρους

Η εμπειρία ξεκίνησε ήδη από το registration, με τους golfers να παραλαμβάνουν τα goodie bags τους και να μπαίνουν αμέσως στο κλίμα της διοργάνωσης. AEGEAN, Domaine Porto Carras, Olga Karaververis, Napapijri, EMENNA, TaylorMade και Anatomic Line συνέθεσαν ένα πλούσιο πακέτο δώρων, προσθέτοντας από την πρώτη στιγμή ξεχωριστές πινελιές στη φιλοξενία των συμμετεχόντων. Ακολούθησε το practice round, η πρώτη ουσιαστική γνωριμία με το αγωνιστικό τερέν και η ευκαιρία για τους golfers να προετοιμάσουν τη στρατηγική τους πριν από την έναρξη των επίσημων γύρων.

Με την έναρξη των αγώνων, ο ρυθμός ανέβηκε και το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στις ομαδικές αναμετρήσεις, με τις ομάδες να διεκδικούν κάθε βαθμό στους δύο γύρους του Pro-Am. Η αγωνιστική κορύφωση ήρθε στη συνέχεια με τα ατομικά για επαγγελματίες και ερασιτέχνες, όπου ο ανταγωνισμός και το επίπεδο έφτασαν στο υψηλότερο σημείο. Η συνέπεια, η ακρίβεια και η στρατηγική δοκιμάστηκαν μέχρι το τέλος, αναδεικνύοντας τους νικητές μιας διοργάνωσης στην οποία κάθε χτύπημα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

Ενέργεια, γεύση και δροσιά σε κάθε στάση

Η αγωνιστική εμπειρία δεν περιορίστηκε στα fairways και στα greens. Από το πρωί, το Registration Desk μετατράπηκε σε σημείο ανεφοδιασμού πριν από τη δράση, με τη Real Greek Dairies να προσφέρει κουλούρια και το κατσικίσιο τυρί «ARIA Cheese», δίνοντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό ξεκίνημα πριν πάρουν θέση στο γήπεδο. Καθώς οι ώρες περνούσαν και οι απαιτήσεις του παιχνιδιού αυξάνονταν, η ενυδάτωση παρέμενε βασικό κομμάτι της ημέρας, με τα νερά ΥΔΩΡ και τις τρεις γεύσεις ανθρακούχου νερού της SOUROTI να συνοδεύουν τους golfers σε όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Παράλληλα, οι δύο σταθμοί της Lidl Ελλάς, τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία μέσα στο γήπεδο, δημιουργούσαν μικρές απαραίτητες στάσεις ανάμεσα στις αγωνιστικές προσπάθειες. Protein shakers από τη Real Greek Dairies, hot dogs, φρέσκα προϊόντα, προϊόντα της Lidl, νερά, ανθρακούχα νερά SOUROTI και Premium Ελληνική Μπύρα ΕΖΑ έδιναν στους συμμετέχοντες επιλογές για ενέργεια και ανανέωση χωρίς να απομακρύνονται από τον παλμό του τουρνουά. Σε έναν από τους δύο σταθμούς, η premium μηχανή καφέ της Miele συμπλήρωνε την εμπειρία, προσφέροντας καφέ κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας.

Από το Welcome Cocktail στους αμπελώνες

Μετά το practice round, το Welcome Cocktail by Domaine Porto Carras έδωσε τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν. Σε μία ατμόσφαιρα χαλαρή και φιλόξενη, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν εκτός γηπέδου, να ανταλλάξουν τις πρώτες εντυπώσεις τους και να απολαύσουν την έναρξη της διοργάνωσης. Τους καλεσμένους καλωσόρισαν ο Golf & Sports General Manager του Porto Carras Grand Resort Παναγιώτης Σαμπαζιώτης, ο Chief Operating Officer της CPG (Confederation of Professional Golf) Aston Ward και ο Πρόεδρος της PGA of Greece Γιώργος Διάκου, ανοίγοντας επίσημα ένα πρόγραμμα που συνδύασε τον αγωνιστικό χαρακτήρα με εμπειρίες προσαρμοσμένες στη φιλοσοφία του Porto Carras.

Το Domaine Porto Carras βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο με δύο ξεχωριστές οινογευσίες σε έναν από τους μεγαλύτερους βιολογικούς και ιστορικούς αμπελώνες στην Ελλάδα. Μετά την ένταση των αγώνων, οι συμμετέχοντες πέρασαν σε έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό, δοκιμάζοντας τρεις ποικιλίες κρασιού, τις οποίες συνόδευσε η Real Greek Dairies με το ARIA Cheese. Η οινογευσία επαναλήφθηκε και την επόμενη αγωνιστική ημέρα, διατηρώντας την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της διοργάνωσης, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο αργυρός Παραολυμπιονίκης στο Παρίσι 2024, χάλκινος στο Τόκιο 2020, δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής κολύμβησης και ambassador της Lidl Ελλάς, Αντώνης Τσαπατάκης.

Μια πρώτη γνωριμία με το γκολφ μέσα από το Golf Clinic

Η διοργάνωση άνοιξε το παιχνίδι και σε ανθρώπους που δεν βρίσκονταν απαραίτητα στο γήπεδο ως αγωνιζόμενοι. Στο Golf Clinic, χορηγοί και εκπρόσωποι δημοσιογραφικών μέσων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Ολυμπιακό άθλημα μέσα από ένα session με καθοδηγητή τον PGA Greece golf professional Γιώργο Διάκου.

Με χρήσιμα tips, πρακτική καθοδήγηση και αρκετές δοκιμές με το μπαστούνι, οι συμμετέχοντες πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη στο ειδικά διαμορφωμένο practice range, αποκτώντας μία πιο βιωματική εικόνα για την τεχνική, την ακρίβεια και τη συγκέντρωση που απαιτεί το άθλημα.

Παρουσία του αργυρού Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη το Awards Gala

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε από το γήπεδο στο Olympic Hall, όπου το Gala του Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour έδωσε τον πιο λαμπερό επίλογο στη διοργάνωση. Οι καλεσμένοι έφτασαν σε έναν χώρο διαμορφωμένο για τη μεγάλη βραδιά των απονομών και, ήδη από την είσοδό τους, είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν ένα αναμνηστικό στιγμιότυπο από τη διοργάνωση, να απολαύσουν το welcome drink τους και να ανακαλύψουν το άρωμα και την ενέργεια του φρεσκοαλεσμένου καφέ από την premium μηχανή της Miele.

Η χαλαρή υποδοχή έδωσε σταδιακά τη θέση της στο επίσημο μέρος της βραδιάς, με τη δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη να αναλαμβάνει την παρουσίαση και να οδηγεί το κοινό στη στιγμή που όλοι περίμεναν: την ανάδειξη και τη βράβευση των golfers και των ομάδων που ξεχώρισαν στο τουρνουά. Στην τελετή απονομών, τον χαιρετισμό του απηύθυνε ο αργυρός Παραολυμπιονίκης στο Παρίσι 2024, χάλκινος στο Τόκιο 2020, δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής κολύμβησης και ambassador της Lidl Ελλάς, Αντώνης Τσαπατάκης. H βραδιά αποτέλεσε το σημείο όπου συναντήθηκαν ξανά αθλητές, συνεργάτες, χορηγοί και καλεσμένοι μετά από ημέρες γεμάτες αγωνιστική δράση και παράλληλες εκδηλώσεις, δίνοντας στη διοργάνωση έναν εορταστικό επίλογο. Οι απονομές πέρασαν στο επίκεντρο, με τους νικητές να ανεβαίνουν διαδοχικά στη σκηνή για τα ομαδικά και ατομικά βραβεία, αλλά και για τα Special Awards, ολοκληρώνοντας το Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour με την αναγνώριση των επιδόσεων που σημάδεψαν τη φετινή διοργάνωση.

Αυτοί ήταν οι μεγάλοι νικητές

Στις ομάδες, για το Pro-Am Tournament, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Νικόπουλου, Καλογήρου, Steinhauer και Γκάνου, με 211 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η ομάδα των Κοτσοβού, Καρακάση, Windhaber και Δακούρα, με 197 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα των Elli, Abrashev, Beshliev και Denkov, με 195 βαθμούς. Στις ειδικές ομαδικές βραβεύσεις του Open Tournament – 2nd Day, την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα των Σαμακόβλη, Γεωργίου και Παναγόπουλου, με 98 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα των Πανταζίδη, Idoux, Νινιού και Γκατσώνη, με 97 βαθμούς.

Η πρώτη γυναίκα πρωταθλήτρια είναι γεγονός

Σε ατομικό επίπεδο, στην κατηγορία Porto Carras Open – Professional, νικήτρια αναδείχθηκε η Johanna Ebner, η πρώτη γυναίκα που καταφέρνει μέχρι σήμερα αυτό το επίτευγμα στη σειρά των Mini Tours, λαμβάνοντας το χρηματικό έπαθλο και τα δώρα από τους χορηγούς. Στην κατηγορία Amateur Gross Individual, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Simeon Denkov, τη δεύτερη ο Marian Abrashev και την τρίτη ο Klauss Hartfeld, ενώ στην κατηγορία Amateur Net Individual, πρώτος αναδείχθηκε ο Μόσχος Καντής, δεύτερος ο Ιωάννης Χασάπης και τρίτος ο Ιωάννης Νινιός. Στις ειδικές κατηγορίες, το Longest Drive στις γυναίκες κέρδισε η Oxana Grigorieva και στους άνδρες ο Φίλιππος Πιπεράς, ενώ στο Closest to the Pin, στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε επίσης η Oxana Grigorieva και στους άνδρες ο Αντώνης Παλαιοκρασσάς.

Στην τελετή των βραβεύσεων δόθηκαν επίσης δώρα από τους χορηγούς: σανίδες SUP από τη Real Greek Dairies, premium κρασιά από το Domaine Porto Carras, Bering duffle bags από τη Napapijri, καθώς και δώρα από τις EMÉNNA, Olga Karaververis, TaylorMade και Miele.

Official Air Carrier: AEGEAN

Gold Sponsor: Real Greek Dairies

Bronze Sponsors: Lidl Ελλάς, Domaine Porto Carras

Official Car Rental Partner: Hertz

Partners: Napapijri, Urwantschky Jacobsen, EMÉNNA, Olga Karaververis, SOUROTI

Supporters: TaylorMade, ΕΖΑ, Miele, Anatomic Line, Euroco

Το Porto Carras Pro-Am διοργανώθηκε από το Porto Carras Golf και την PGA of Greece, με την υποστήριξη του Confederation of Professional Golf και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Το Golf Production ανέλαβε η ActiveMedia Group.

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Porto Carras Grand Resort

Το Porto Carras Grand Resort είναι το ιστορικό, εμβληματικό Resort που συνέβαλε καθοριστικά στην εγκαθίδρυση του πολυτελούς τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς και έντονων εναλλαγών, για 50 χρόνια προσφέρει στους επισκέπτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Βρίσκεται πλάι σε μια αμμώδη ακτογραμμή μήκους 9 χιλιομέτρων, περιτριγυρισμένο από μια κατάφυτη έκταση 18.000 στρεμμάτων, με κήπους κάτω από τη σκιά των πεύκων που ντύνουν τις πλαγιές του όρους Μελίτωνα. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών, τον μεγαλύτερο αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, ένα κέντρο θαλασσοθεραπείας και ευεξίας, εστιατόρια με γαστρονομία υψηλού επιπέδου, καζίνο και μαρίνα που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, μια μεγάλη γκάμα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε στεριά και θάλασσα είναι διαθέσιμη σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.







