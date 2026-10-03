Στη Βαμβακού για καρυδόπιτα και αναζωογόνηση

Οκτώβριος για σκληρά καρύδια στη Βαμβακού με εκδηλώσεις που…τα σπάνε!

Οι τάσεις, ή καλύτερα οι δήθεν τάσεις, σε βρίσκουν σε ανύποπτο χρόνο. Εκεί που περπατάς στα χτυπημένα από το gentrification Εξάρχεια, βλέπεις αλλοδαπό τουρίστα (υπάρχουν και οι ημεδαποί) με tote bag που πάνω της γράφει αν έχεις λεμόνια κάνε λεμονάδα. Για κάποιο λόγο το βλέμμα σου μένει εκεί για λίγο παραπάνω από το κανονικό. Εσύ, επειδή είσαι πάντα αντιδραστικός και γκρινιάρης απαντάς μέσα σου: ναι καλά, σιγά μην πληρώσω εγώ για λεμόνια Αργεντινής. Θα φτιάξω το δικό μου σλόγκαν. Και ενώ όλο αυτό πάει λάθος και οδεύει για τη μαύρη τρύπα των άκυρων πραγμάτων, σου έρχεται στο μυαλό η καρυδόπιτα της θείας σου της Ευτέρπης. Εντάξει, η νέα φράση-οδηγός βρέθηκε: αν έχεις καρύδια φτιάξε καρυδόπιτα και πήγαινε στη Βαμβακού Λακωνίας!

Οι ενστάσεις έρχονται με τα έξοδα μετακίνησης (κατανοητό), με το πού να βρούμε τώρα καρύδια (ακατανόητο. Υπάρχουν λαϊκές, σούπερ μάρκετ) και με το γιατί ρε φίλε να πάμε μέχρι εκεί; (κατανοητό και σεβαστό). Το γιατί να πάτε θα το διαβάσετε παρακάτω. Αυτό που θα πω εδώ είναι ότι στο εν λόγω χωριό γίνονται πράγματα ωραία, ταπεινά και ουσιαστικά. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Vamvakou Revival, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), θα βρείτε και πάλι την ευκαιρία για αναζωογόνηση, ψυχαγωγία και μια τέλεια συνταγή για καρυδόπιτα.

Ο κόσμος των συναισθημάτων, η καρυδόπιτα και το εργαστήριο Halloween



Το κείμενο συνεχίζεται και μέσα από το δελτίο Τύπου-καρυδιά αντιγράφουμε: Τα καρύδια και η Βαμβακού έχουν συνάντηση κορυφής τον Οκτώβριο μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες. Ένα ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων και την ψυχική ανθεκτικότητα με τον συγγραφέα εκπαιδευτικών βιβλίων για παιδιά και γονείς, Μάριο Μάζαρη (Schoolmarius), σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο, μέσα από δύο βιωματικά προγράμματα γεμάτα δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδι, για μικρούς και μεγάλους, γονείς κι εκπαιδευτικούς, που θέλουν να γνωρίσουν λίγο καλύτερα την «κρυφή» ζωή του εσωτερικού τους κόσμου.

Ένα κυνήγι θησαυρού ανάμεσα στις καρυδιές του χωριού κι ένα σχολείο γεμάτο χώμα, λάσπη, πηλό, καρύδια και «βρώμικο» παιχνίδι. Το μοίρασμα της τοπικής συνταγής για καρυδόπιτα που περνάει από γενιά σε γενιά ή και μια λακωνική λύρα φτιαγμένη από ξύλο καρυδιάς που έχει τη δική της τοπική ιστορία να αφηγηθεί, και δίνει μία όμορφη αφορμή για γλέντι.

Ένα εργαστήριο Halloween με κεριά σόγιας, κολοκύθες, φαντάσματα και νυχτερίδες, ένα σχολείο που γίνεται «Της παρέας» με παιχνίδι, δημιουργία, τεχνολογία και χώρο για όλους, και μια βραδιά με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, για να ξεκινήσει το φθινόπωρο όπως του αξίζει. Και για όσους προτιμούν να παίρνουν τον δρόμο προς τη φύση, τα μονοπάτια της Βαμβακούς είναι εκεί. Με τα πόδια, με ηλεκτρικό ποδήλατο ή με οδηγό βουνού, ο Πάρνωνας πάντα θα περιμένει.

Αναλυτικό πρόγραμμα



Σάββατο 3/10 & Κυριακή 4/10:

Ένα Σαββατοκύριακο με τον Μάριο Μάζαρη στη Βαμβακού

«Αδιάβροχος εαυτός: ψυχική ανθεκτικότητα για παιδιά και μεγάλους» | Σεμινάριο για γονείς και εκπαιδευτικούς. Ένα Ταξίδι Συναισθημάτων στη Βαμβακού | για παιδιά 5+ & γονείς



Σάββατο 10/10

Playhouse: Σχολείο… της παρέας | για όλους

Οι πρώτες νότες του φθινοπώρου | μουσικό σχήμα «Γραμμές» | για όλους

Κυριακή 11/10:

Αποστολή «Στα ίχνη της Καρυδιάς!» | Ιωάννης Μέντης | για οικογένειες & παιδιά 5+

Σάββατο 17/10:

Λακωνική Λύρα: Εκεί που η καρυδιά γίνεται τραγούδι | Γιάννης Τσουλόγιαννης | για όλους

Κυριακή 18/10:

Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής: Βαμβακίτικη καρυδόπιτα | Γυναικείος Συνεταιρισμός Βαμβακούς «Η Βαμβακιά» | για όλους

Σάββατο 24/10:

Playhouse: Σχολείο… της παρέας | για όλους

Κυριακή 25/10:

Σχολείο… αταξίας και χαράς! Ο μήνας του καρυδιού | Φλώρα Καλομοίρη | για όλους

Σάββατο 31/10:

Playhouse: Σχολείο… της παρέας | για όλους

Κυριακή 1/11:

Halloween Candle Workshop | Άννα Φουντούκη | για παιδιά 5+ & οικογένειες

INFO

Οκτώβριος για σκληρά καρύδια στη Βαμβακού

με εκδηλώσεις που…τα σπάνε!

Επικοινωνία για τη Vamvakou Revival: Ελένη Μάμη, Ομάδα Vamvakou Revival

Βαμβακού, 230 67, Λακωνία, [email protected] +30 27310 76233.

Επικοινωνία – προβολή στα Media: Zuma Communications.

*Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.vamvakourevival.org/events/

