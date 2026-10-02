«Νέο θαλάσσιο “θηρίο” ανακαλύφθηκε από επιστήμονες - Ούτε οι επιστήμονες πίστευαν πως υπάρχει

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Marine Science, είναι αποτέλεσμα 25 ετών έρευνας

Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα γενετικό «κεφάλαιο» της ζωής στις θάλασσες αποκάλυψαν οι επιστήμονες, καθώς νέα γενετική έρευνα δείχνει ότι οι φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας μπορεί να αποτελούν ένα τέταρτο υποείδος του είδους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Marine Science, είναι αποτέλεσμα 25 ετών έρευνας για τις φάλαινες στο Ομάν, υπό την καθοδήγηση της Wildlife Conservation Society και σε στενή συνεργασία με την Environment Society of Oman (ESO).



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