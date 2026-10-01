«Τα Καλά Παιδιά Δε Μιλάνε, Λόλα»: Η νέα αιχμηρή σάτιρα του Αλέξανδρου Ρήγα

Η νέα μαύρη κωμωδία του Αλέξανδρου Ρήγα έρχεται στο Από Μηχανής Θέατρο από 27 Νοεμβρίου.

Μία νέα παράσταση του Αλέξανδρου Ρήγα έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά, τα μυαλά, τις αναμνήσεις, τις αντιδράσεις, τις πράξεις και τις θεωρίες.

Η κωμωδία-σάτιρα «Τα Καλά Παιδιά Δε Μιλάνε, Λόλα» ακολουθεί τις προσπάθειες έξι συγγραφέων να γράψουν μια κωμωδία για το ξημέρωμα ενός καινούριου κόσμου.

Woke ατζέντες, political correctness, λογοκρισία, δικαιωματισμός και συμπερίληψη μπαίνουν στο επίκεντρο της ιστορίας. Λέξεις αλλάζουν νόημα, ανθρώπινες σχέσεις επαναπροσδιορίζονται και άνθρωποι επανασυστήνονται, την ώρα που ένας παλιός κόσμος μοιάζει να αποχωρεί και ένας καινούριος επιχειρεί να πάρει τη θέση του.

Με σαρκασμό, μαύρο χιούμορ και αιχμηρή διάθεση, η παράσταση του Αλέξανδρου Ρήγα σχολιάζει όλα όσα αλλάζουν γύρω μας και μας προσκαλεί να γελάσουμε, να προβληματιστούμε, να δράσουμε και - ίσως- να αντιδράσουμε.

Γιατί όταν όλα επαναπροσδιορίζονται, ακόμα και η κωμωδία καλείται να ανακαλύψει από την αρχή τι μπορεί να πει, πώς μπορεί να το πει και… ποιος τελικά θα γελάσει.

Συντελεστές

Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας, Παναγιώτης Κακαβάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Πληροφορίες παράστασης

Έναρξη παραστάσεων: 27 Νοεμβρίου 2026

Θέατρο: Από Μηχανής Θέατρο

Ακαδήμου 13, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5232097

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