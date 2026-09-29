Η θεατρική ομάδα LOREM IPSUM παρουσιάζει τη μαύρη κωμωδία: «Δεκάξι»

Ήταν το μακρινό 2020 που η ομάδα Lorem Ipsum αποφάσισε να ανεβάσει την παράσταση “Ο τόρνος”.

Τρεις παραστάσεις αργότερα τα θέατρα έβαλαν λουκέτο λόγω μιας παγκόσμιας πανδημίας. Μετά από 6 χρόνια αναμονής, εν μέσω βομβαρδισμών -από πυρηνικές δυνάμεις- λίγα χιλιόμετρα μακριά από την χώρα μας και με το πετρέλαιο και την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο αποφασίσαμε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να επενδύσουμε σε χρόνο και χρήμα και να επιστρέψουμε με μια νέα παράσταση! Τι μπορεί να πάει στραβά αυτή τη φορά;

Το «Δεκάξι» είναι μια μαύρη κωμωδία που εκτυλίσσεται σε μια ιδιαίτερη ιστορική περίοδο της Ελλάδας. Τόσο ιδιαίτερη που μοιάζει διαχρονική. Μέσα από καθημερινές ασήμαντες συζητήσεις ξετυλίγεται σταδιακά ένα κλίμα φόβου, καχυποψίας και κοινωνικής ασφυξίας. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να «τα κάνει όλα σωστά» παλεύει με την ανάγκη του για τάξη, ασφάλεια και κανονικότητα, παραδομένος στους φόβους, την ώρα που ο κόσμος γύρω του ανατρέπεται βίαια.

Είναι ένα έργο που μιλά με χιούμορ και λεπτή ειρωνεία για την οικογένεια σε καιρούς κοινωνικής κρίσης, για τον φόβο που κρύβεται στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας και για την ανάγκη του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι σταθερό - έστω για «μια μέρα ακόμα».

Ο Γιάννης Κεντρωτάς (Ο τόρνος, Γιοσίρου Γιαμαγκούσι, Αλάσκα, Πιγκάλ, Η Λεμονιά) επιστρέφει σκηνοθετικά με την ομάδα του LOREM IPSUM με ένα σύγχρονο κείμενο στο black box του θεάτρου 104.

Από 3 Οκτωβρίου για 10 παραστάσεις, κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:00 στο θέατρο 104 (Ευμολπιδών 41, Γκάζι).

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-104-dekaxi-2os-xronos/

Ένα έργο που μιλά με χιούμορ και λεπτή ειρωνεία για την οικογένεια σε καιρούς κοινωνικής κρίσης, για τον φόβο που κρύβεται στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας και για την ανάγκη του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι σταθερό - έστω για «μια μέρα ακόμα».

Ο Γιάννης Κεντρωτάς (Ο τόρνος, Γιοσίρου Γιαμαγκούσι, Αλάσκα, Πιγκάλ, Η Λεμονιά) επιστρέφει σκηνοθετικά με την ομάδα του LOREM IPSUM με ένα σύγχρονο κείμενο στο black box του θεάτρου 104.

Παίζουν: Αντώνης Αντωνίου, Φίλιππος Λούβαρης, Χριστίνα Σαμπανίκου