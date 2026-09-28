Βασίλης Προδρόμου: «Ρίχ’ τε με μες στα δοξάρια» στον Σταυρό του Νότου

Ο Βασίλης Προδρόμου επιστρέφει live με αγαπημένα τραγούδια, νέες ενορχηστρώσεις και εκπλήξεις.

Ο Βασίλης Προδρόμου στον Σταυρό του Νότου Club, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, παίρνει βαθιά ανάσα και ξεχύνεται ξανά - χωρίς δεύτερες σκέψεις - σε έναν κόσμο που, όπως λέει κι ο ποιητής, τον έχει ονειρευτεί, τον έχει περπατήσει και σίγουρα υπάρχει. Αυτόν τον καινούργιο μουσικό κόσμο φτιάχνουν ο Δημήτρης Σίντος με τις ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις του και ένα εξαιρετικό κουαρτέτο που έρχεται να αναπαραστήσει συναισθήματα με γλύκα και τόλμη! Ο Γιάννης Κονταράτος και ο Ιάσονας Κτενάς στα βιολιά, η Δέσποινα Σπανού στο τσέλο και η Χριστίνα Καμινάρη στη βιόλα. Ο Θοδωρής Πετρόπουλος στο μπουζούκι και ο Μιχάλης Δάρμας στο μπάσο, έρχονται να αγκαλιάσουν αυτόν τον κόσμο με τρόπο λαϊκό.



Το χιούμορ "παρεμβαίνει" για να ελαφρύνει τις υπαρξιακές και κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες.



Τα τραγούδια, από τη δισκογραφία του Βασίλη και υπέροχες δημιουργίες από όλες τις εποχές του ελληνικού τραγουδιού, μας υπόσχονται μια ξεχωριστή βραδιά.



Ελάτε να το ζήσουμε παρέα! Θα ακούσουμε και σε πρώτη live εκτέλεση το καινούριο τραγούδι του Βασίλη Προδρόμου, που κυκλοφορεί στις 2 Οκτωβρίου σε YouTube και Spotify, μια πρώτη γεύση από τον επερχόμενο νέο του δίσκο με τον Θέμη Καραμουρατίδη, την Φωτεινή Λαμπρίδη και την Cut Records.



Οργάνωση Παραγωγής | Cricos



INFO

Βασίλης Προδρόμου

"Ριχ' τε με μες στα δοξάρια"



Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026



Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος



Προσέλευση | 21.00

Έναρξη | 21.30

Είσοδος Ορθίων | 13 ευρώ



* Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/basilis-prodromou-rix-te-me-mes-sta-doksaria/



** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος.



*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210 9226975.