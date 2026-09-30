Λίλα Μπακλέση: «Αν δεν έχεις λεφτά ή βοήθεια είναι σχεδόν αδύνατο να κάνεις παιδί στην Ελλάδα»

Η Λίλα Μπακλέση μιλάει στο Reader, με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία της ταινίας «Η Βαλίτσα» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Δεν ξέρω πως στο καλό συμβαίνει, αλλά υπάρχουν κάποιοι, που όχι απλώς κάνουν ένα εκατομμύριο διαφορετικά πράγματα μέσα σε μια μέρα, αλλά είναι σαν να προσθέτουν έξτρα ώρες μέσα σ' αυτήν, διαστέλλοντας τον χρόνο. Τελικά, συνειδητοποίησα πως πρόκειται για μια συγκεκριμένη φυλή ανθρώπων. Τις εργαζόμενες μητέρες.

Καθόλου τυχαία εισαγωγή για τη συνέντευξή μας με τη Λίλα Μπακλέση. Η αγαπημένη ηθοποιός άλλωστε ήδη από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της πορείας, ήταν συνεχώς ή στο θέατρο ή σε κάποιο γύρισμα ή σε πρόβες. Σήμερα, κρατάμε τα δύο από τα τρία και προσθέτουμε και κάτι ακόμη πιο μεγάλο. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως νέα μαμά. Συμφωνεί κατευθείαν για τη συνέντευξη και για όλα τα logistics που απαιτούνται σε λιγότερο χρόνο από όσο απαιτούν άλλες, πολύ πιο απλές διαδικασίες.

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