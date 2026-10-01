Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

Διατηρεί το ζεστό ρόφημα σοκολάτας τα οφέλη της σκόνης κακάο;

Η σκόνη κακάο χωρίς προσθήκη ζάχαρης παρέχει φυτικές ίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις (φλαβανόλες), οι οποίες έχουν μελετηθεί για τη δράση τους στα αιμοφόρα αγγεία και την αρτηριακή πίεση. Η μετατροπή της σε ζεστό ρόφημα δεν εξαλείφει αυτόματα αυτές τις ενώσεις, ωστόσο σημασία έχει τόσο η σκόνη που επιλέγετε όσο και τα συστατικά που προσθέτετε.

Είναι χρήσιμο να διακρίνουμε μεταξύ της τεκμηριωμένης διατροφικής αξίας του κακάο, των οφελών που έχουν αποδειχθεί σε προϊόντα πλούσια σε φλαβανόλες και των πιο τολμηρών ισχυρισμών υγείας, που παραμένουν αναπόδεικτοι.

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