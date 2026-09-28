Άννα Βίσση: Η θερμή αγκαλιά στη Δήμητρα Κούστα μετά το τέλος της συναυλίας στο ΟΑΚΑ
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Η θερμή αγκαλιά της Άννας Βίσση στη Δήμητρα Κούστα μετά το τέλος της sold-out συναυλίας της στο ΟΑΚΑ προχθές Σάββατο (26/9). Το βίντεο που έπαιξε στο Πρωινό.
Η Άννα Βίσση αποθεώθηκε το Σάββατο (26/9) που μας πέρασε στο ΟΑΚΑ και μπορεί να έχουμε δει όλα όσα έγιναν πάνω στη σκηνή, όμως, η κάμερα του «Πρωινού» τρύπωσε στα παρασκήνια της πολυαναμενόμενης sold-out συναυλίας και εξασφάλισε μια ξεχωριστή στιγμή.
Σε βίντεο που προβλήθηκε σήμερα (28/9) στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 βλέπουμε τη θερμή αγκαλιά που έκανε η Άννα Βίσση στην κολλητή της και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα μόλις κατέβηκε από τη σκηνή με τις δυο τους να κατευθύνονται στη συνέχεια προς τα καμαρίνια.
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