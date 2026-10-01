Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 7 οφέλη του καφέ που θα σε κάνουν να τον αγαπήσεις λίγο περισσότερο

Αν για κάτι φημιζόμαστε οι Έλληνες, είναι για τη μεγάλη αδυναμία που έχουμε στον καφέ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, βρήκαμε επτά οφέλη για την υγεία που, ίσως, να μην γνωρίζεις.

Ας είμαστε ειλικρινείς: στην Ελλάδα ο καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι τελετουργία. Είναι το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουμε πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο το πρωί, η αφορμή για να συναντήσουμε τους φίλους μας, αλλά και το απαραίτητο boost που χρειαζόμαστε όταν η ημέρα ξεκινάει, πριν προλάβουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Φίλτρου, espresso, ελληνικός, freddo espresso ή freddo cappuccino – η σχέση μας με τον καφέ είναι, μάλλον, πιο σοβαρή από όσο θέλουμε να παραδεχτούμε.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ που γιορτάζεται την πρώτη ημέρα του Οκτώβρη, λοιπόν, έχουμε έναν ακόμη λόγο να απολαύσουμε το αγαπημένο μας ρόφημα. Ωστόσο, εσύ γνωρίζεις πόσο ευεργετικός είναι για την υγεία μας; Έρευνες έχουν συνδέσει τη μέτρια κατανάλωση καφέ με μια σειρά από πιθανά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ η καφεΐνη έχει αποδεδειγμένη επίδραση στην εγρήγορση του μυαλού και στη μείωση της υπνηλίας.

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