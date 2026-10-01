Τρεις μαθητές Γυμνασίου στον Παγκόσμιο Τελικό Ρομποτικής - Εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Πουέρτο Ρίκο

Η ελληνική ομάδα θα διαγωνιστεί στην απαιτητική κατηγορία RoboMission

Τρεις μαθητές Γυμνασίου της ελληνικής ομάδας ρομποτικής STEMedu01 εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον Παγκόσμιο Τελικό της World Robot Olympiad (WRO) 2026, όπου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026.

Η ομάδα θα διαγωνιστεί στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία RoboMission, έχοντας ήδη μια σημαντική διεθνή εμπειρία, καθώς είχε συμμετάσχει και στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής του 2025 στη Σιγκαπούρη.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr