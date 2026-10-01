Η λεκάνη Wilkes και ο πιθανός κίνδυνος αποσταθεροποίησης του παγοκαλύμματος της Ανταρκτικής

Μια νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth & Environment εφιστά την προσοχή στη συγκεκριμένη περιοχή

Μία από τις πιο απομακρυσμένες και λιγότερο γνωστές περιοχές της Ανατολικής Ανταρκτικής θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Πρόκειται για τη λεκάνη Wilkes, μια τεράστια περιοχή που βρίσκεται κρυμμένη κάτω από το μεγαλύτερο παγοκάλυμμα του πλανήτη και για την οποία εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια κενά στις διαθέσιμες επιστημονικές παρατηρήσεις.

Μια νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth & Environment εφιστά την προσοχή στη συγκεκριμένη περιοχή και απευθύνει έκκληση για νέες, παγκοσμίως συντονισμένες και διεπιστημονικές ερευνητικές αποστολές. Στόχος είναι να κατανοηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο ευάλωτη είναι η λεκάνη Wilkes στην υπερθέρμανση του κλίματος και σε ποιο βαθμό η πιθανή αποσταθεροποίησή της θα μπορούσε να συμβάλει στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες.

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