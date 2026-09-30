Αποκάλυψη για Μαζωνάκη: Ενδέχεται να «ανοίξουν» τα κινητά τρίτων προσώπων - Επιπλοκές στην πλασμαφαίρεση

Καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο στο ποινικό όσο και στο ιατρικό σκέλος της υπόθεσης.

Kαταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο στο ποινικό όσο και στο ιατρικό σκέλος, καθώς ακούγονται σενάρια για άρση απορρήτου επικοινωνιών και άλλων προσώπων, πέραν των δύο γιατρών και του υπνοθεραπευτή.

Παράλληλα, το MEGA επικαλείται πληροφορίες, βάσει των οποίων η συνεδρία πλασμαφαίρεσης του αδικοχαμένου τραγουδιστή ήταν ακόμα πιο προβληματική απ' ό,τι πιστευόταν έως τώρα.

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