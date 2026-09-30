Καρχαρίας «αξιοθέατο» σε κανάλι της Νότιας Κορέας: Ανακηρύχθηκε επίτιμος πρεσβευτής δημοσίων σχέσεων

Μέσα σε δύο εβδομάδες 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το λιμάνι για τον δουν, ενώ η προσπάθεια επιστροφής του στον ωκεανό κατέληξε σε αποτυχία

Κατά χιλιάδες συρρέουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες άνθρωποι στο λιμάνι Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου ένα καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων έχει παγιδευτεί σε κανάλι και έχει γίνει πόλος έλξης.

Περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν συρρέει για να τον δουν από τις 18 Σεπτεμβρίου οπότε και εντοπίστηκε πρώτη φορά στο Βόρειο Λιμάνι. Χθες Τρίτη, οι αρχές ανέλαβαν να βοηθήσουν το αρπακτικό να επιστρέψει στον ωκεανό, αλλά η προσπάθεια απέτυχε, καθώς ο καρχαρίας δεν φάνηκε να την εκτιμά.

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