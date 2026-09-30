Voka: «Ωδή στο Χρώμα» στην Plus Art Gallery στη Γιάλοβα

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης Voka παρουσιάζει την πρώτη του έκθεση σε γκαλερί στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά, ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Voka παρουσιάζει το έργο του σε έκθεση γκαλερί στην Ελλάδα. Έως τις 18 Οκτωβρίου, η Plus Art Gallery στη Γιάλοβα της Πελοποννήσου φιλοξενεί την έκθεση «Ωδή στο Χρώμα» (Ode to Color) – έναν ζωντανό φόρο τιμής στη δύναμη, την ενέργεια και τη χαρά του χρώματος.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής μεγάλης κλίμακας καθώς και σκίτσα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σειρά έργων του Voka που είναι εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο. Οι πίνακές του αντικατοπτρίζουν μια έντονη εξερεύνηση του φωτός, του τοπίου, της κίνησης και του χρώματος, συνδυάζοντας την εκφραστική ζωγραφική με τις οπτικές εντυπώσεις και την ατμόσφαιρα της Μεσογείου.

Για τον Voka, η έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία: η «Ωδή στο Χρώμα» αποτελεί την πρώτη του έκθεση σε γκαλερί στην Ελλάδα. Ο καλλιτέχνης ζει και εργάζεται για το μισό έτος στην Κορώνη της Πελοποννήσου, καθιστώντας την περιοχή σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ζωής και πηγή έμπνευσης. Η τοποθεσία της γκαλερί στη Γιάλοβα, στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, προσφέρει ένα ξεχωριστό σκηνικό για την παρουσίαση του έργου του.

Τα εγκαίνια της έκθεσης προσέλκυσαν πλήθος διεθνών επισκεπτών. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η φίλη του Voka, η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια της όπερας Marlies Petersen.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Ι. Στανάς, διακεκριμένος Έλληνας ειδικός σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης πολιτισμού, με έδρα την Αθήνα. Ο Στανάς είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

Τέχνη σε μια περιοχή που αναπτύσσεται δυναμικά

Η τοποθεσία της έκθεσης δεν είναι τυχαία. Η Γιάλοβα και η ευρύτερη περιοχή της Costa Navarino διανύουν μια περίοδο αξιοσημείωτου μετασχηματισμού. Τα τελευταία χρόνια, η δυτική ακτή της Πελοποννήσου εξελίσσεται σε έναν ολοένα και πιο σημαντικό διεθνή προορισμό. Νέα ξενοδοχειακά και τουριστικά έργα, ένα αυξανόμενο διεθνές κοινό και το εντεινόμενο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας για την περιοχή.

Σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο, η έκθεση «Ωδή στο Χρώμα» της Plus Art Gallery φέρνει μια διεθνή προοπτική για τη σύγχρονη τέχνη στη Γιάλοβα. Ο συνδυασμός της σύγχρονης ζωγραφικής, του μεσογειακού τοπίου και της διαρκώς αναβαθμιζόμενης διεθνούς φήμης της περιοχής δημιουργεί μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία στην Πελοπόννησο.

Η έκθεση «Ode to Color» (Ωδή στο Χρώμα) φιλοξενείται έως τις 18 Οκτωβρίου στην Plus Art Gallery στη Γιάλοβα και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11:00 έως τις 23:00.

Πληροφορίες Έκθεσης

Voka – «Ode to Color»

Χώρος: Plus Art Gallery, Γιάλοβα, Πελοπόννησος, Ελλάδα

Έκθεση: «Ode to Color»

Διάρκεια: Έως τις 18 Οκτωβρίου

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά, 11:00–23:00