«Ήθελαν 12.000 ευρώ για 3 χημειοθεραπείες»: Σοβαρή καταγγελία για την κλινική στη Θεσσαλονίκη

Ακόμη μία σοβαρή καταγγελία βλέπει το φως της επικαιρότητας για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς άδεια.

Ακόμη μία σοβαρή καταγγελία βλέπει το φως της επικαιρότητας για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Κατόπιν σύστασης πνευμονολόγου, τον οποίον αποκάλεσε μέντορα του γιατρού στον οποίον αναφέρθηκε, μία γυναίκα, καρκινοπαθής, μετέβη πέρσι στη συγκεκριμένη κλινική και, όπως είπε, ο γιατρός τής ζήτησε υπέρογκα ποσά.



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