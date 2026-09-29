Η έκρηξη στην Πλάκα και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε για το φυσικό αέριο
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Με τα έως τώρα στοιχεία να συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τους κινδύνους του και τα όσα πρέπει να προσέχουμε.
H ισχυρότατη έκρηξη που προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο νεοκλασικό τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα και στέρησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει η συζήτηση για το τι πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε να εκμηδενιστεί η επικινδυνότητα του φυσικού αερίου.
Με τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία να βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου η οποία όπως φαίνεται υπήρχε μόνο στον 2ο όροφο και η οποία ευθύνεται για τη φονική έκρηξη.
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