Gwomen Sports Summit 2026: Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ χάρισε στιγμές δροσιάς και διασκέδαση στο ραντεβού της νέας γενιάς

Το Gwomen Sports Summit 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ήταν δίπλα στη νέα γενιά, προσφέροντας ενυδάτωση και διασκεδαστικές εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen έφερε στο προσκήνιο τις γυναίκες του αθλητισμού, αυτή τη φορά στρέφοντας το βλέμμα εκεί όπου γράφεται το επόμενο κεφάλαιο: στη νέα γενιά.

Το 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ήταν αφιερωμένο στη Next Generation. Στα κορίτσια που ξεκινούν τώρα, στις αθλήτριες που ήδη διεκδικούν τον χώρο τους, στα νέα πρότυπα που γεννιούνται σήμερα και ανοίγουν τον δρόμο για όσα θα ακολουθήσουν.

Τη στήριξή του στη Next Generation έδειξε έμπρακτα το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, ενισχύοντας διαχρονικά πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το φυσικο μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ήταν η σταθερή πηγή ενυδάτωσης των αθλητριών και όλων όσων βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, συνοδεύοντας κάθε στιγμή του συνεδρίου.

Το motto του, άλλωστε, είναι συγκεκριμένο: «Δύναμή μας, η ροή μας». Και αυτή τη φορά, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνοδεύτηκε από ένα άκρως διασκεδαστικό activation.

Το ‘’Catch the Stick’’, από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια αντανακλαστικών στον κόσμο, προσέλκυσε μικρούς και μεγάλους σκορπίζοντας θετική διάθεση και χαμόγελα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, με αθλήτριες όπως οι ποδοσφαιρίστριες της ΑΕΚ, Τατιάνα Γεωργίου και Ελένη Στεφάτου να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στο ειδικό activation.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν και τα ολοκαίνουρια COOL TEA, το κρύο τσάι με φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ σε διάφορες γεύσεις, τα οποία και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Το 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ απέδειξε πως η Next Generation δεν είναι μια υπόσχεση για το αύριο. Είναι ήδη εδώ. Αγωνίζεται σε πίστες που κάποτε θεωρούνταν «αντρικές», επιλέγει αθλήματα που δεν βλέπουν οι κάμερες, διεκδικεί καλύτερες δομές και περισσότερες ευκαιρίες και, πάνω απ’ όλα, μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να χωρέσει στα στερεότυπα των προηγούμενων γενιών.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen συνεχίζει να δίνει χώρο και φωνή στις γυναίκες του αθλητισμού, αλλά και στα κορίτσια που έρχονται για να γράψουν τη δική τους ιστορία.