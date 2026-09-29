Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

Το φαινόμενο που κόβει την Ευρώπη, μετεωρολογικά, στα... δυο.

Ο Οκτώβριος ξεκινά με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο στην Ευρώπη, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία διαμορφώνεται από ένα εξαιρετικά χαρακτηριστικό μοτίβο πιέσεων, το οποίο οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «Omega block».

Πρόκειται για μια διάταξη που περιλαμβάνει δύο βαθιές ατμοσφαιρικές διαταραχές εκατέρωθεν: μια ενεργή περιοχή χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό και μια ισχυρή ψυχρή σφήνα που κατέρχεται από τη ρωσική Αρκτική προς τα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης.

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