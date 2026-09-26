Όποιο άθλημα κι αν κάνεις, με το HUAWEI WATCH GT 7 Pro έχεις έναν ακούραστο «προπονητή» στο χέρι σου

Με μπαταρία που κρατάει πάνω από 15 ημέρες, επαγγελματικού επιπέδου δεδομένα άσκησης και premium σχεδιασμό, το Huawei GT 7 Pro έχει φτιαχτεί για όσους ζητούν το κάτι παραπάνω από το smartwatch τους.

Αν γυμνάζεσαι καθημερινά και σου αρέσει να «καταπίνεις» χιλιόμετρα, δύσκολα σε εντυπωσιάζει ένα smartwatch απλώς και μόνο επειδή φαίνεται ωραίο εξωτερικά. Πρόσφατα στο Μόναχο, στο European Innovative Product Launch της Huawei, όπου είδα για πρώτη φορά από κοντά το HUAWEI WATCH GT 7 Pro, σίγουρα μου τράβηξε την προσοχή με τον σχεδιασμό του. Το θέμα όμως ήταν τι θα έκανε στον «δρόμο».

Εβδομάδες μετά, έχοντας καταγράψει μαζί του αμέτρητους παλμούς, χιλιόμετρα και προπονήσεις, η διαπίστωση είναι μία: το GT 7 Pro δεν είναι άλλο ένα αξεσουάρ που απλώς καταγράφει βήματα. Έχει γίνει ένας πραγματικός προπονητής στον καρπό μου, που με πουσάρει όσο πρέπει και με βοηθάει ακριβώς εκεί που το έχω ανάγκη, παρέχοντάς μου όλα τα insights κάθε προπόνησής μου.

Και το καλύτερο; Δεν με αγχώνει για τα επίπεδα της μπαταρίας του και το πότε θα το βγάλω από το χέρι μου για να το φορτίσω. Πίστεψέ με, ειδικά το τελευταίο είναι life saver!

Premium σχεδιασμός που αντέχει στα δύσκολα

Από την πρώτη στιγμή που πιάνεις το HUAWEI WATCH GT 7 Pro στα χέρια σου, καταλαβαίνεις ότι η Huawei δεν έκανε κανέναν συμβιβασμό στα υλικά κατασκευής. Το μεσαίο πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από κράμα τιτανίου, προσφέροντας ασύγκριτη αντοχή με χαμηλό βάρος, ενώ η nano-tech κεραμική στεφάνη προσθέτει μια αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας.

Ο σχεδιασμός του είναι μελετημένος για να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα στις επίσημες εμφανίσεις, τις απαιτητικές ώρες στο γραφείο και τις ακραίες συνθήκες στην άθλησή σου Την εικόνα συμπληρώνει το νέο λουράκι EasyCross - ένα νέο feature που προσωπικά λατρεύω - το οποίο εξασφαλίζει απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή στον καρπό, είτε περπατάς, είτε κάνεις κάποιο σπορ.

Ο «προπονητής» για κάθε outdoor περιπέτεια

Με μότο της το «Chase the Wild», η Huawei εξόπλισε το GT 7 Pro με ένα εκτεταμένο σύνολο workout modes και επαγγελματικού επιπέδου δεδομένα άσκησης. Ανεξάρτητα από το άθλημα που κάνεις, το ρολόι λειτουργεί ως ένας προσωπικός προπονητής που σε βοηθά να κατανοήσεις πλήρως την απόδοσή σου.

Για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, το ρολόι εισάγει για πρώτη φορά εξειδικευμένες λειτουργίες indoor snow sports με αυτόματη αναγνώριση δραστηριότητας σε skiing και snowboarding. Παράλληλα, καταγράφει με ακρίβεια την ταχύτητα, τη συνολική κατάβαση και την απόσταση. Όταν η δράση μεταφέρεται στα βουνά, μέσω της εφαρμογής Huawei Health μπορείς να μεταφέρεις στο ρολόι χάρτες από περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως. Οι νέες λειτουργίες Turn Detection και G-Force detection προσφέρουν ακόμη περισσότερα δεδομένα για να αναλύσεις κάθε σου κατάβαση.

Οι φίλοι της ποδηλασίας θα βρουν επίσης πολύτιμους συμμάχους στις λειτουργίες Climb Planning, Climb Broadcast και Sharp Turn Alerts. Πριν ξεκινήσεις τη διαδρομή, το ρολόι προσφέρει αναλυτική εικόνα για τις αναβάσεις που ακολουθούν, ενώ κατά τη διάρκεια της προπόνησης σε ενημερώνει ζωντανά για την κλίση και την απόσταση που απομένει. Μετά το τέλος της δραστηριότητας, το σύστημα AI Workout Analysis αναλαμβάνει να συνθέσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής σου κατάστασης και της εξέλιξής σου.

Ολοκληρωμένη εικόνα υγείας και ευεξίας

Ένας σωστός προπονητής δεν πιέζει μόνο για επιδόσεις, αλλά φροντίζει και για την αποθεραπεία. Η ανανεωμένη λειτουργία Health Insights προσφέρει μια σφαιρική εικόνα της καθημερινής ευεξίας του χρήστη, ξεκινώντας από το πρωινό briefing.

Κεντρικό ρόλο παίζει το δείκτης Physical Readiness Score. Κάθε πρωί, το ρολόι συνδυάζει κρίσιμα δεδομένα - όπως την ποιότητα του ύπνου, τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV), τη συναισθηματική κατάσταση και τις ενεργές θερμίδες - για να προσφέρει έναν εξατομικευμένο δείκτη φυσικής ετοιμότητας. Έτσι, γνωρίζεις ακριβώς αν η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για μια δυνατή προπόνηση ή αν χρειάζεσαι ξεκούραση.

Αυτονομία που σε κάνει να ξεχνάς τη φόρτιση

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του HUAWEI WATCH GT 7 Pro είναι η αυτονομία του. Χάρη στις νέες μπαταρίες υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο, το ρολόι προσφέρει έως και 21 ημέρες χρήσης με ελαφριά χρήση, κάτι που σε απαλλάσσει από το άγχος της καθημερινής φόρτισης.

Στην καθημερινότητα, το ρολόι αποδεικνύεται εξαιρετικά πρακτικό. Υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay, επιτρέποντάς σου να κάνεις αγορές απευθείας από τον καρπό σου χωρίς πορτοφόλι ή κινητό.

Επιπλέον, είναι συμβατό με συσκευές Android και iOS, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τις δυνατότητές του χωρίς περιορισμούς.

Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro είναι διαθέσιμο στο δίκτυο των επίσημων συνεργατών της Huawei. Έως τις 31 Οκτωβρίου, διατίθεται σε ειδική τιμή γνωριμίας, μειωμένη κατά 50€ σε σχέση με την προτεινόμενη τιμή λιανικής.

Επιπλέον, με κάθε αγορά, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στο HUAWEI Health MultiPass, ένα πακέτο premium προνομίων συνολικής αξίας 199€. Το πακέτο περιλαμβάνει συνδρομές σε δημοφιλείς εφαρμογές όπως HUAWEI Health+ (3 μήνες), Komoot (2 μήνες), Headspace (3 μήνες), Naviki (2 μήνες), FIIT (3 μήνες) και Kotcha (3 μήνες), δημιουργώντας το απόλυτο ψηφιακό οικοσύστημα για fitness, πλοήγηση και ευεξία.

Τι άλλο να ζητήσεις από ένα smartwatch;