Σπίτια από υπολείμματα ξυλείας: Η 3D εκτύπωση φέρνει μια νέα εποχή στην κατασκευή κατοικιών

Ερευνητές στο Μέιν δημιουργούν σπίτια από υλικά που προέρχονται από τοπικά πριονιστήρια, με στόχο πιο γρήγορη, οικονομική και βιώσιμη στέγαση

Μπορεί ένα σπίτι να «τυπωθεί» από υλικά που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απλώς υπολείμματα; Ερευνητές στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η απάντηση είναι «ναι» και κάνουν ένα ακόμη βήμα προς έναν διαφορετικό τρόπο κατασκευής κατοικιών.

Το Advanced Structures and Composites Center του Πανεπιστημίου του Μέιν συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Penquis για την κατασκευή εννέα νέων κατοικιών BioHome3D στην ευρύτερη περιοχή του Bangor.

Στόχος δεν είναι απλώς να κατασκευαστούν εννέα σπίτια, αλλά να δοκιμαστεί στην πράξη ένα μοντέλο που θα μπορούσε στο μέλλον να επιτρέψει την παραγωγή περισσότερων κατοικιών, πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος.

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