Autechre στην Αθήνα: Μια συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι

Οι Autechre επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα καθηλωτικό live χωρίς φώτα, όπου πρωταγωνιστεί μόνο ο ήχος.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οι Autechre επιστρέφουν στην Αθήνα με μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο απόλυτο σκοτάδι, εξαλείφοντας τα οπτικά ερεθίσματα ώστε η προσοχή να εστιάζεται αποκλειστικά στα περίπλοκα, πειραματικά ηλεκτρονικά ηχητικά τους τοπία.

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Οι Autechre είναι το θρυλικό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τους Rob Brown και Sean Booth. Σχηματίστηκαν το 1987 και το ντουέτο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες στην πειραματική ηλεκτρονική μουσική. Η μουσική τους έχει δείξει μια σταδιακή αλλαγή αισθητικής κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, από τις πρώιμες δουλειές τους με εμφανείς ρίζες στην τέκνο, την ηλεκτρο και το χιπ χοπ, έως τα μεταγενέστερα άλμπουμ που θεωρούνται συχνά πιο πειραματικά.



Οι ζωντανές εμφανίσεις των Autechre είναι μια εμπειρία ήχου στο απόλυτο σκοτάδι και έχουν αποκτήσει τεράστια δυναμική τα τελευταία χρόνια, με συνεχείς sold-out εμφανίσεις σε μεγάλους χώρους. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να κάνει κάτι αντίστοιχο με τους Autechre στα live.

Autechre will perform in total darkness.

QEBO