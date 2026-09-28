Autechre στην Αθήνα: Μια συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οι Autechre επιστρέφουν στην Αθήνα με μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο απόλυτο σκοτάδι, εξαλείφοντας τα οπτικά ερεθίσματα ώστε η προσοχή να εστιάζεται αποκλειστικά στα περίπλοκα, πειραματικά ηλεκτρονικά ηχητικά τους τοπία.
Οι Autechre είναι το θρυλικό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τους Rob Brown και Sean Booth. Σχηματίστηκαν το 1987 και το ντουέτο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες στην πειραματική ηλεκτρονική μουσική. Η μουσική τους έχει δείξει μια σταδιακή αλλαγή αισθητικής κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, από τις πρώιμες δουλειές τους με εμφανείς ρίζες στην τέκνο, την ηλεκτρο και το χιπ χοπ, έως τα μεταγενέστερα άλμπουμ που θεωρούνται συχνά πιο πειραματικά.
Οι ζωντανές εμφανίσεις των Autechre είναι μια εμπειρία ήχου στο απόλυτο σκοτάδι και έχουν αποκτήσει τεράστια δυναμική τα τελευταία χρόνια, με συνεχείς sold-out εμφανίσεις σε μεγάλους χώρους. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να κάνει κάτι αντίστοιχο με τους Autechre στα live.
Autechre will perform in total darkness.
QEBO
Ο Qebo (Alex Retsis) είναι συνθέτης και sound designer με έδρα την Αθήνα, γνωστός για τον πολυεπίπεδο και λεπτομερώς επεξεργασμένο ήχο του, με επιρροές από το glitch, τη σύγχρονη ηλεκτρονική και την ηλεκτρακουστική μουσική. Έχει κυκλοφορήσει μουσική σε labels όπως Basic Channel, Polyend Records και Detroit Underground, έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Alva Noto, Richard Devine, Ryoji Ikeda, Vladislav Delay, Jamie Lidell, Fennesz, Drumcell και Laurent Garnier, ενώ έχει πραγματοποιήσει επίσημο remix για τον Ryuichi Sakamoto. Τον Δεκέμβριο του 2024, οι Autechre συμπεριέλαβαν το κομμάτι του “FE1D” στο δεύτερο Artist in Residence mix τους για το BBC Radio 6 Music.
Online: Autechre //3 Oκτωβρίου // more.com
Σημεία προπώλησης: Public // Καταστήματα Nova
Χώρος: Universe | S-2000 // Λεωφ. Κηφισσού 87, 122 41, Αθήνα
Όριο Ηλικίας // 18+
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