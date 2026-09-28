PANTHEON: Η underground κουλτούρα συναντά την τέχνη και τη μουσική στον Πειραιά

Το PANTHEON επιστρέφει στο PIREE το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να ενώσει μουσική, performance, εικαστικές δημιουργίες και διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές σε έναν ενιαίο, ζωντανό χώρο έκφρασης.

Στο βιομηχανικό σκηνικό του PIREE, στην οδό Κάστορος 78 στον Πειραιά, το PANTHEON παρουσιάζει για ακόμη μία φορά μια εμπειρία που κινείται πέρα από τα όρια ενός συμβατικού party. Από τις 21:30 έως τις 04:00, η μουσική, η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντώνται σε ένα event αφιερωμένο στην underground κουλτούρα και την ελεύθερη έκφραση.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους Nick Matthew, Voices of Valley, Andianna Live, Noway, Stef Kourou, Whoisramzi και P. Mark, διαμορφώνοντας ένα πολυσυλλεκτικό line-up για τη βραδιά.

Η μουσική αποτελεί τον βασικό άξονα της διοργάνωσης, όμως το PANTHEON δεν περιορίζεται σε αυτή. Το event επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο όπου διαφορετικές μορφές τέχνης συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με το κοινό. Ιδιαίτερο μέρος της βραδιάς αποτελεί η art exhibition, την οποία επιμελείται η Fwteiny Siafaka.

Περισσότεροι από 10 καλλιτέχνες, με διαφορετικές επιρροές και δημιουργικά backgrounds, συμμετέχουν σε μια έκθεση που δίνει χώρο σε διαφορετικές αισθητικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, δύο tattoo artists, οι Dimitris Kanellis και Raamcat, συμμετέχουν στη διοργάνωση, προσθέτοντας ακόμη μία διαφορετική μορφή δημιουργικής έκφρασης.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από συμμετοχές designers, με τους TMHK, Calista Aurora και The Granny’s Project να προσθέτουν τη δική τους οπτική στη συνολική αισθητική της βραδιάς. Στον χώρο θα υπάρχει επίσης official PANTHEON merchandise, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να κρατήσουν μαζί τους ένα κομμάτι από την ταυτότητα του event.

Ένα σημείο συνάντησης της underground σκηνής

Το PANTHEON παρουσιάζεται ως ένα σημείο συνάντησης της underground κουλτούρας, της ελεύθερης έκφρασης και του χορού, με το PIREE να λειτουργεί ως το σκηνικό για μια εμπειρία που συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης.

Η βραδιά του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου δεν είναι σχεδιασμένη μόνο γύρω από τη μουσική, αλλά γύρω από τη συνύπαρξη διαφορετικών δημιουργικών κόσμων: DJs και live acts, εικαστικοί, tattoo artists και designers συναντώνται στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο event.

Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 21:30 – 04:00

Τοποθεσία: PIREE, Κάστορος 78, Πειραιάς

Εισιτήρια

- Standard Pre-sale: 10€

- Pre-sale Ticket for 4: 25€

- On Spot: 13€

- On Spot Ticket for 4: 30€

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω Cometogether.live.

Το PANTHEON επιστρέφει στο PIREE με μουσική, τέχνη, performance και δημιουργία σε πρώτο πλάνο. Μια βραδιά που καλεί το κοινό να μην παρακολουθήσει απλώς την εμπειρία μέσα από stories, αλλά να βρεθεί στον χώρο και να γίνει μέρος της.